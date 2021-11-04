華通前三季純益年減7% 每股純益2.61元 Q4需求仍強勁

老牌 PCB 廠華通 (2313-TW) 進入下半年旺季，產能利用率已提高到 80-90%，華通今 (4) 日公布前三季財報，稅後純益達 31.13 億元，年減 7.61%，每股純益 2.61 元。華通表示，目前並未觀察到訂單有明顯調整，第四季需求依舊強勁，但長短料確實造成經營上的風險。

華通第三季營收爲 175.54 億元，為今年來新高，毛利率爲 18.66%，季增 2.7 個百分點，年增 0.19 個百分點，單季稅後純益 15.66 億元，季增 90 %，年增 8.3%，單季每股純益 1.31 元。

華通前三季營收 433.18 億元，毛利率 17.61%，年減 1.12 個百分點，稅後純益達 31.13 億元，年減 7.61%，每股純益爲 2.61 元。

華通第三季進入旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，中系手機客戶也推新機搶市，產能利用率逐步爬升到 80-90% 以上，除主要 HDI 產品需求暢旺，第三季軟板受惠美系新手機電池板、TWS 無線藍牙耳機等陸續量產，在各類產品線需求拉高帶動下，9 月營收 63.83 億元創新高，第三季營收 175.54 億元也創次高，第四季傳統旺季營運可望維持高檔。

今年全球電子製造業受到疫情、原物料漲價、能耗雙控、零組件長短料等不利因素影響下，生產製造以及客戶拉貨都出現不少雜音，但華通近年以高端的 HDI 技術為基礎，提高在各客戶端手機、平板、筆電、穿戴式產品的滲透布局及市佔率，加上長期佈局的軟板事業也在今年開花結果，取得美系客戶手機以及穿戴式電子產品訂單，藉由客戶、產品多樣化來分散風險，輔以各廠區產能快速調整以及豐富的管理經驗，推升第三季的獲利。

2021 年下半年陸續面對市場各種雜音，華通表示，目前並未觀察到訂單有明顯調整，第四季需求依舊強勁，但長短料確實造成經營上的風險。此外，為了滿足客戶對於高階 HDI 的需求，公司已評估在 2022 年將於重慶二廠繼續擴充新產能，相關資本支出規劃將於年底底定。

法人觀察，華通除了在既有產品具有全球競爭力之外，最近市場注目的低軌道衛星通訊產業以及元宇宙產業的穿戴式產品，華通也取得優先進入美系客戶供應鏈機會及量產訂單，為明年的營運增添想像空間。法人認為，看好明年華通衛星商機與高階 HDI、軟板等產品將引領業績再創新高。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。