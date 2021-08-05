華通上半年獲利衰退2成 EPS 1.3元 7月營收回溫

印刷電路板廠華通（2313-TW）今 (5) 日公布財報，上半年稅後純益 15.47 億元，年減 19.85%，每股純益 1.3 元；不過，華通度過第二季的淡季及調整期，7 月營收 53.58 億元，月增 41.68%，創今年新高，年增 5.55%。

華通第二季營收 123.6 億元，毛利率 15.96%，季減 1.79 個百分點，年減 2.97 個百分點，稅後純益 6.15 億元，季減 33.9%，年減 38.5%，每股純益 0.52 元；上半年營收 257.65 億元，毛利率 16.89%，年減 2.01 個百分點，稅後純益 15.47 億元，年減 19.85%，每股純益 1.3 元

對於第二業績表現不佳，華通表示，第二季為傳統淡季，且遇中系手機業者調整庫存、加上客戶端零組件長短料提貨不如預期、以及東南亞疫情封城和匯率等因素影響，造成營運不如預期。

隨著第三季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品陸續進入量產，中系手機客戶也推新機搶市，華通 7 月起產能利用率逐步爬升到 80-90% 以上。

華通表示，依目前接單情況來看，第三季和第四季都有傳統旺季，且客戶需求強勁，訂單能見度高，看好歐美解封禁後對各種消費性電子新品的採購力道，營運可望逐月走高，但各電子產品零組件缺料問題及全球各區域受疫情影響等不確定因素，將針對各種狀況採取適當的應變，保持營運的順暢。

除了 HDI 產品的需求暢旺外，華通第三季軟板將應用在美系新手機的電池板、TWS 無線藍牙耳機，軟硬結合板部分也積極切入新產品。

而衛星通訊產品方面，星鏈計畫通訊服務有機會自 8、9 月在全球開放上線，受惠發射衛星需求穩定，地面接收的終端設備也有望跟隨用戶數增加而放量，華通下半年業績可望增添柴火。

華通生產基地包含台灣蘆竹廠、大園廠，中國惠州廠、重慶廠以及蘇州廠，台灣及重慶廠主要生產高階的 HDI 板，惠州廠為 HDI、傳統板、軟硬複合板、軟板以及 SMT 的生產基地，蘇州廠為 SMT 打件廠。

今年第三季，重慶二廠第一期 HDI 新產能可投入營運，預計 7 月小量試產，8-9 月接單後陸續量產，近期已開始評估第二期的擴建計畫。

今年 PCB 產業無法避免面臨原材物料銅、玻布等價格上漲壓力，華通也持續與供應商、客戶溝通，盼藉由良好的客戶、供應鏈關係充分合作。