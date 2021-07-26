個股分析:法人吃蘋果 華通營運可望大彈升

自六月下旬起，選股風向球已開始轉向，留意投信布局方向，投信自 7 月起連賣航運股三雄，6 月反手加碼櫃買中小型股，光是 6 月單月份就大買 143.38 億創下 2007 年 8 月以來的最高買超紀錄，僅次於 2007 年 7 月 173.89 億，然而 7 月仍持續買超。OTC 指數持續創高來到 222.79 點，將有機會挑戰 2007 年 238.35 點，加權指數 7 月創高來到 18034 點，但因 Delta 病毒國際市場擔憂疫情重燃，美國道瓊指數單日大跌 2.4% 跌破季線，那斯達克、S&P500 也受影響回測季線。但我認為疫情利空影響相對有限，此次 Delta 病毒反而將會加速施打疫苗的速度，觀望疫苗的民眾轉為願意施打，從過去經驗，2020 年 3 月及今年 5 月疫情爆發所帶動的恐慌急跌，等非理性的賣壓宣洩後，指數隨即再創新高，個股轉往低本益比且具業績成長的個股布局。

投信大賣傳產，轉攻中小型電子

雖然參考投信操作不一定是穩賺不賠，但是至少能有連續性，操作具有族群性，自 6 月起投信積極買超蘋概股台光電、晶技、台郡、宏捷科、欣興，先前推介的宏捷科，當初看好大客戶 Skyworks 全力支援蘋果新機 PA，6 月營收 3.96 億創歷史新高，下半年產能逐漸開出，股價從 140 元漲到 196.5 元再創歷史新高，6 月投信小買 2893 張，7 月更大買 7738 張。同樣看好的欣興取得蘋果毫米波天線的訂單，股價也從推介的百元價位漲到 149.5 元再創新高，投信 5～7 月連續買超，股價位居 ABF 三雄最低，未來比價空間大。上期推介的石英元件股晶技，投信近期買回，本益比仍偏低，股價創高 144.5 元後回測月線，長線持續看好。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1447 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：法說會怎麼會變 法會

◎封面故事：內資大團結 再拉哪類股？

◎投資總舖師：MCU 打群架 兩檔補漲股

◎台股照明燈：IC 封測股接棒漲

◎五福臨門：從產業獲利尋找潛力股