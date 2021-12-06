阿里組織大調整：成立兩大部門、CFO離職

周一 (6 日) 阿里巴巴 (9988-HK) 宣佈進行重大組織調整，公司升級「多元化治理」體系，並成立兩個新部門「中國數位商業」和「海外數位商業」。未來營運聚焦在內需、全球化和雲計算三大戰略上。

新成立的中國數位商業部門將由阿里巴巴集團總裁戴珊負責，主要管理大淘寶 (淘寶、天貓、阿里媽媽)，B2C 零售事業群，淘菜菜，淘特和 1688 等業務。

至於海外數位商業部門則是由另一位阿里巴巴集團總裁蔣凡負責，將掌管全球速賣通和國際貿易 (ICBU) 兩個海外業務，以及 Lazada 等走向海外市場的多家子公司。

此外，阿里巴巴集團現任 CFO 武衛將於 2022 年 3 月 31 日離職，由現任副 CFO 徐宏接任。武衛將繼續擔任集團執行董事，並擔任集團董事會下設的可持續發展委員會成員。

(圖片: AFP)

阿里巴巴董事會主席兼 CEO 張勇指出，自己從幾年前就開始和武衛共同籌畫 CFO 接班人計畫，今天交接班的條件已經成熟。

針對組織大調整，張勇稱這是讓阿里巴巴的多元化治理體系能有更進一步的提升，也是為了在各個業務上有更清晰的戰略藍圖，有更敏捷的組織以迎接未來挑戰。

張勇自 2015 年擔任 CEO 以來，始終宣導以敏捷組織理念，以適應阿里巴巴各類業務共同前進的需求。這次有針對性的組織架構調整，釋出阿里進一步加強內需和海外業務成長的訊號。

