〈陸港盤後〉絕地大反攻 網科帶頭衝 恒指大漲

中國人行降準，以及市場對 Omicron 擔憂減緩，美股大幅反彈，在利多刺激下周二 (7 日)A 股三大指數開高。但近期熱門題材鋰池、半導體、太陽能、稀土、軍工等族群突現獲利了結賣壓，相關個股紛紛急跌，導致 A 股三大指數反轉向下。

不過中國中共中央政治局會議針對房市的語調較過去緩和，再加上中國政府近期放鬆對開發商的管制，帶動地產類股上揚，也使居家用品、建材、建築、家電等族群走高，使上證不致收黑，力守紅盤。

今日滬深兩市成交金額為人民幣 1.2 兆元，較前一個交易日微減人民幣 39 億元，已連續第 33 個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到美股大漲的刺激下，港股出現近期罕見的反彈行情，特別以今年表現最差的網科類股漲幅最高。前一個交易日重挫的權值股阿里巴巴 (9988-HK) 狂飆逾 10%，

前一個交易日大跌的網科股，今日跟隨阿里巴巴反彈，百度 (9888-HK) 飆漲 9.4%、網易 (9999-HK) 勁揚 5%、騰訊 (700-HK)3.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.16%，報 3595.09 點；科創 50 指數下挫 1.16%，報 1389.44 點；深證成指下滑 0.38%，報 14697.17 點；創業板指下跌 1.09%，報 3368.78 點。

恒生指數勁揚 2.72% ，報 23983.66 點、恒生科技指數大漲 4.21%，報 5968.5 點，逼近 6000 點關卡。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 79.49 億元，其中滬股通買超人民幣 63.16 億元，深股通買超人民幣 16.33 億元。

法人觀點

國信證券認為，人行這次降准很快落實，釋放出積極的政策訊號，打消市場之前關於流動性的擔憂，市場信心有機會得到提振。從中長期來看，這次降准目的是為了保障經濟成長而營造出良好的貨幣金融環境，實體經濟融資成本可望降低，特別是小微企業能受惠。總體而言，此次降准對 A 股市場是積極的利多。