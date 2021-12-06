中國降準兩時機：12月中或明年1月

中國總理李克強在會見 IMF 總裁時意外提到中國將保持流動性合理充裕，「適時降準」，擴大對中小微企業的金援後，挑動市場降準降息的敏感神經。分析指出，近期中國一連串政策，如第三次集中供應地土地出讓條件放寬、房地產企業貸款增加，再加上「降準」一詞出現，顯示中國政策開始走向寬鬆。

綜合目前市場觀點來看，如果中國人行宣布降準，將可能出現在兩個時間點，第一是本月月中。專家指出在月中時利用降準置換 MLF 機率不小。當前一般貸款加權利率仍需要進一步引導下滑，而透過降準置換 MLF 幫助商業銀行降低資金成本，進而傳導至資產端，有利於降低實體經濟綜合融資成本。

第二則是明年 1 月份，如果在年底前後推出降準，將可確實降低實體經濟融資成本。在 PPI 與 CPI 存在大幅差距的背景下，可紓緩中下游小微企業營運困難問題。

不過中國官媒「經濟日報」也發表文章強調，中國將保持總觀政策的穩定性，加強政策的針對性和有效性，所以放鬆貨幣政策並不意味著出現如過去般「大水漫灌」式的全面寬鬆。

例如以房地產為例，因個別開發商出現風險，而房地產開發貸款成長速度曾出現大幅下滑，所以在政策調整下，房地產企業目前可以取得合理的資金需求，但「房住不炒」的政策目標並沒有改變。

