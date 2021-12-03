〈台股盤後〉電子權值股休息 終場小跌27點 站穩所有均線

隨著美股四大指數全面上漲，台股今 (3) 日也開高，不過，由於高檔賣壓沉重，電子權值多稍作休息，指數終場小跌 27.74 點或 0.16%，收在 17697.14 點，成交量 3252 億元，較昨日明顯收斂，若以本周來看，指數上漲 327.75 點，周線翻紅。

權值股方面，台積電下挫逾 1%，跌破 610 元，聯發科歷經數日強漲後，也下挫近 2%，鴻海也在平盤游走，聯電則隨著與美光達成協議，今日股價續強，再漲 2% 以上，創下三個月新高，其餘如富邦金、國泰金、中信金等金控股也在盤上表現，支撐大盤走勢。

觀察資金流向，電子類股隨著權值股休息，成交比重略微下滑，約 62%，航運則升至 23%，金融保險、化學生技醫療、鋼鐵則各占 1.5-2.5%，若以漲幅來看，化學生技與醫療漲幅近 1%，冠居所有類股，其餘如電子、航運則下跌。

盤面焦點方面，隨著元晶獲國發基金資金挹注，太陽能族群今日耀眼，元晶一度亮燈漲停，終場漲幅仍達 6%，其餘如倉和、聯合再生、安集、太極、中美晶等都有 3% 以上的漲幅。

此外，隨著台灣第三季成為半導體設備最大市場，相關個股也強勢表態，光罩終場亮燈漲停，重返百元俱樂部，其餘如瑞耘、家登、京鼎也同步強漲 4% 以上。