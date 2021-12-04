瑞銀喊買Uber 法人搖頭：最佳時機還沒到！

2022 年共享乘車股票股都將獲巨額回報，但分析師主張，現在還不是進場的最佳時機。

瑞銀週三將 Uber (UBER-US) 列為其共享乘車和鮮食外賣領域的首選，稱該公司將出現追趕漲潮。在獲得評級調升後，Uber 週四大漲近 6%。

瑞銀也將同業 Lyft (LYFT-US) 列為此選，在該股追蹤報告中給予「買進」評級。

Joule Financial 投資長 Quint Tatro 週四表示，Uber 的業務有兩頭業務，能對接重啟的經濟，也能迎合居家防疫所需。「隨著共享乘車回歸正常運作，他們的利潤也將上升，但對於那些還不敢放心出門的消費者，Uber 有表現出色的龐大運送部門。」

但即使如此，Tatro 認為，現在還不是買進共享乘車股的時機。

Uber 今年迄今跌逾 30%，該公司持續面臨駕駛短缺的問題，勁敵 Lyft 今年跌幅也超過 20%。

「我認為，如果你想切入這些產業，現階段必須要等待一點時間再加入。」

資產管理公司 Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 認為，Uber 已經拋售過頭了，但他也認為現階段該靜觀其變。

「自 2 月開始，Uber 股價屢次創造更低的高點和更低的低點，本月底之前，Uber 必須升至 45 美元以上，才能真正表明趨勢已經改變了。」

Uber 週五大跌 2.27 美元或 5.95%，收 35.85 美元，創 52 週新低。