〈李國鼎紀念論壇〉吳田玉：半導體出現質變、量變 台灣機會遠大於挑戰

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉今 (3) 日出席李國鼎紀念論壇，會中指出，隨著新冠疫情影響，半導體產業出現質變與量變，看好台灣在四大優勢下，未來機會將遠大於挑戰。

吳田玉表示，新冠肺炎或許是單一事件，不過其對半導體的造成的長遠影響是超越一般想像，更讓業界刷新四大紀錄，包括帶來新價值、引爆突發需求、產業鏈全面漲價，更帶動業者全面投資。

展望後市，半導體已出現質變與量變，質變方面，由於短期供需失衡，造成通膨效應，更進一步牽動區域政治，使得供應鏈系統複雜化，同時，隨著綠色製造趨勢成形，政府及企業綠能規畫將影響供應鏈長線布局，還有人力資源有限，也對產業造成新挑戰。

量變方面，吳田玉預期，2022 年產能還是非常緊，2023 年則須看晶圓產能開出後的回饋，不過，台灣供應鏈具有相當好的優勢，加上產業定位及商業夥伴多著重在創新及高成長端，客戶也比較信任台灣，強調未來三到五年不論產業如何震盪與調整，台灣的機會是遠遠多於挑戰。

吳田玉認為，台灣半導體有四大優勢，包括市場發展、分工合作、永續發展及客戶信任度，都在全球名列前茅，因此當台灣在這四領域站穩全球領先地位，新的量變與質變都成為台灣的機會。

再者，台灣半導體在傳統區塊及商業模式的成功自然會擇善固執、精益求精，在新興區塊及商業模式 (IDM2.0) 自當謙實以待，瞭解挑戰本質，超前部署，期望演變成 Taiwan Cluster 2.0(產業聚落 2.0)。

此外，創新價值仍是主流，面對新挑戰，在合作、整體設計、管理、數據上都必須從全球終端系統市場及供應鏈商業夥伴的宏觀面，反推自我定位，目標應該是為產業帶動整體價值極大化，只有這樣，台灣才能贏得長遠的生意。

吳田玉今日也感恩前輩的高瞻遠矚及筆路藍縷的努力，讓台灣半導體在世界產業鏈佔有樞紐地位，預期接下來的競爭更嚴峻、傳承任務更複雜，全球半導體的變遷也帶動台灣半導體的世代命題。