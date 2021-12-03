〈美股早盤〉11月非農遠遜預期 美股開高走低、那指挫1%

在市場消化 Omicron 變異株消息，以及遠遜預期的 11 月非農就業後，美股周五 (3 日) 開高走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3%，那斯達克綜合指數震盪走低，跌約 1%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數漲 0.8％。滴滴 (DIDI-US) 開盤挫逾 9%。
歷經多日震盪走勢後，儘管 Omicron 帶來的影響仍存不確定性，美股主要指數仍在昨日收紅。
疫情消息面，繼加州爆出首例 Omicron 確診後，美國明尼蘇達、科羅拉多和紐約等州也相繼出現 Omicron 病例，使全美 Omicron 累計確診數達到 10 例。
美國公布 11 月非農新增就業 21 萬，增幅為今年最小，且不到市場預期的一半，失業率降幅意外超出預期，自 10 月的 4.6% 降至 4.2%，重新回到去年疫情爆發前水準，勞動參與率則上升至 61.8%。
稍晚還將公布 IMS 非製造業 PMI、工廠訂單等其他數據。
截稿前，10 年期美債殖利率下跌至％，美元，油價繼續上揚，既使擔憂 Omicron 恐傷害需求，OPEC + 周四決議，明年 1 月繼續維持現有每日增產 40 萬桶的計畫。
個股消息面，在美中壓力下，滴滴 (DIDI-US) 宣布自紐交所退市，並赴香港掛牌，開盤後跌逾 8％。
截至台北時間周五 (3 日)22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 109.96 點或 - 0.32%，暫報 34529.83 點
- 那斯達克綜合指數下跌 153.93 點或 - 1.00%，暫報 15214.89 點
- 標普 500 指數下跌 11.82 點或 - 0.26%，暫報 4565.28 點
- 費半上漲 30.06 點或 0.79%，暫報 3841.01 點
- 台積電 ADR 下跌 1.18% 至每股 120.22 美元
- 10 年期美債殖利率上漲至 1.458％
- 紐約輕原油上漲 3.61％ 至每桶 68.90 美元
- 布蘭特原油上漲 3.76% 至每桶 72.29 美元
- 黃金上漲 0.49% 至每盎司 1771.40 美元
- 美元指數上漲至 96.275
焦點個股：
滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 9.62％，至 7.05 美元。
滴滴周五宣布，經董事會授權後，已啟動紐約證交所退市的作業，並準備在香港掛牌上市。
DocuSign(DOCU-US) 早盤下跌 36.64％，至 148.14 美元。
電子簽名平台 DocuSign 周四盤後公布會計年度 Q3 營收、獲利均優於預期，但需求出現減弱跡象，且 Q4 營收展望遜於分析師預估。
Marvell Technology(MRVL-US) 早盤上漲 21.98％，至 86.64 美元。
Marvell 周四盤後公布 Q3 營收年增 61%，至 12.1 億美元，調整後 EPS 報 43 美分，同時預計，Q4 營收落在 12.8 億至 13.6 億美元，調整後 EPS 為 45 美分至 51 美分，財報財測均勝市場預期。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月非農新增就業報 21 萬人，預期 50 萬人，前值自 53.1 萬人上修至 54.6 萬人
- 美國 11 月失業率報 4.2%，預期 4.5％，前值 4.6％
- 美國 11 月平均每周工時報 34.8 小時，前值 34.7 小時
- 美國 11 月平均每小時薪資年增率報 4.7％，預期 5.0％，前值 4.9％
- 美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.2％，預期 0.4％，前值 0.4％
- 美國 11 月勞動參與率報 61.8％，前值 61.6％
華爾街分析：
花旗集團 (Citigroup) 私人銀行投資策略師 Steven Wieting 認為，市場環境正在轉變，貨幣政策、財政政策都在失去動能，這不代表市場下跌，但也不會像過去 1 年一樣，經濟快速復甦，幾乎所有資產都在反彈。
ING Group 全球宏觀研究主管 Carsten Brzeski 表示，自從 Omicron 消息爆發後，我們可以看到本周市場處於高度震盪且極度緊張，在更多人了解 Omicron 以前，這種情況料將持續下去。
富國銀行 (Wells Fargo) 高級經濟學家 Sam Bullard 稱，勞動力供應吃緊的狀況沒有顯著改善的跡象，且隨著新冠疫苗強制令生效，這種情況恐進一步惡化。
CUNA Mutual Group 首席經濟學家 Steve Rick 認為，隨著冬季到來，不確定性只會增加，在準備應對 Omicron 的入侵，且持續對抗高通膨和供應鏈危機之際，就算本月非農就業未能達到預期，也不會讓人驚訝。