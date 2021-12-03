〈美股早盤〉11月非農遠遜預期 美股開高走低、那指挫1%

在市場消化 Omicron 變異株消息，以及遠遜預期的 11 月非農就業後，美股周五 (3 日) 開高走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3%，那斯達克綜合指數震盪走低，跌約 1%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數漲 0.8％。滴滴 (DIDI-US) 開盤挫逾 9%。

歷經多日震盪走勢後，儘管 Omicron 帶來的影響仍存不確定性，美股主要指數仍在昨日收紅。

疫情消息面，繼加州爆出首例 Omicron 確診後，美國明尼蘇達、科羅拉多和紐約等州也相繼出現 Omicron 病例，使全美 Omicron 累計確診數達到 10 例。

美國公布 11 月非農新增就業 21 萬，增幅為今年最小，且不到市場預期的一半，失業率降幅意外超出預期，自 10 月的 4.6% 降至 4.2%，重新回到去年疫情爆發前水準，勞動參與率則上升至 61.8%。

稍晚還將公布 IMS 非製造業 PMI、工廠訂單等其他數據。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至％，美元，油價繼續上揚，既使擔憂 Omicron 恐傷害需求，OPEC + 周四決議，明年 1 月繼續維持現有每日增產 40 萬桶的計畫。

個股消息面，在美中壓力下，滴滴 (DIDI-US) 宣布自紐交所退市，並赴香港掛牌，開盤後跌逾 8％。

截至台北時間周五 (3 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 109.96 點或 - 0.32%，暫報 34529.83 點

那斯達克綜合指數下跌 153.93 點或 - 1.00%，暫報 15214.89 點

標普 500 指數下跌 11.82 點或 - 0.26%，暫報 4565.28 點

費半上漲 30.06 點或 0.79%，暫報 3841.01 點

台積電 ADR 下跌 1.18% 至每股 120.22 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.458％

紐約輕原油上漲 3.61％ 至每桶 68.90 美元

布蘭特原油上漲 3.76% 至每桶 72.29 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1771.40 美元

美元指數上漲至 96.275

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 9.62％，至 7.05 美元。

滴滴周五宣布，經董事會授權後，已啟動紐約證交所退市的作業，並準備在香港掛牌上市。

DocuSign(DOCU-US) 早盤下跌 36.64％，至 148.14 美元。

電子簽名平台 DocuSign 周四盤後公布會計年度 Q3 營收、獲利均優於預期，但需求出現減弱跡象，且 Q4 營收展望遜於分析師預估。

Marvell Technology(MRVL-US) 早盤上漲 21.98％，至 86.64 美元。

Marvell 周四盤後公布 Q3 營收年增 61%，至 12.1 億美元，調整後 EPS 報 43 美分，同時預計，Q4 營收落在 12.8 億至 13.6 億美元，調整後 EPS 為 45 美分至 51 美分，財報財測均勝市場預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月非農新增就業報 21 萬人，預期 50 萬人，前值自 53.1 萬人上修至 54.6 萬人

美國 11 月失業率報 4.2%，預期 4.5％，前值 4.6％

美國 11 月平均每周工時報 34.8 小時，前值 34.7 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 4.7％，預期 5.0％，前值 4.9％

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.2％，預期 0.4％，前值 0.4％

美國 11 月勞動參與率報 61.8％，前值 61.6％

美國 11 非農新增就業創今年最低 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

花旗集團 (Citigroup) 私人銀行投資策略師 Steven Wieting 認為，市場環境正在轉變，貨幣政策、財政政策都在失去動能，這不代表市場下跌，但也不會像過去 1 年一樣，經濟快速復甦，幾乎所有資產都在反彈。

ING Group 全球宏觀研究主管 Carsten Brzeski 表示，自從 Omicron 消息爆發後，我們可以看到本周市場處於高度震盪且極度緊張，在更多人了解 Omicron 以前，這種情況料將持續下去。

富國銀行 (Wells Fargo) 高級經濟學家 Sam Bullard 稱，勞動力供應吃緊的狀況沒有顯著改善的跡象，且隨著新冠疫苗強制令生效，這種情況恐進一步惡化。

CUNA Mutual Group 首席經濟學家 Steve Rick 認為，隨著冬季到來，不確定性只會增加，在準備應對 Omicron 的入侵，且持續對抗高通膨和供應鏈危機之際，就算本月非農就業未能達到預期，也不會讓人驚訝。