〈台幣〉午後轉強觸及27.7元 央行關前力擋收27.723元

新台幣兌美元匯率今 (3) 日早盤交投偏淡，市場聚焦美國稍晚公布的非農就業報告，不過，午盤過後湧現拋匯潮，帶動匯價升抵 27.7 元關卡，升值 6.6 分，再度引來央行出手調節，終場升幅收斂，收在 27.723 元，升值 4.3 分，台北及元太外匯市場總成交值縮至 13.925 億美元。

新台幣匯率今天以 27.77 元小貶開出，隨即轉為升值，但力道不如前幾日強勁，早盤在平盤上方遊走，外資偏向匯入，不過，滿手美元的出口商不急於在月初拋匯，抱持觀望態度。

新台幣兌美元匯率下午轉為強勢，但央行仍擋在 27.7 元關卡前，避免台幣升勢太過猛烈，終場升幅縮小，升 6.6 分，以 27.723 元作收，台北外匯市場成交值 9.27 億美元，元太外匯市場成交值 4.655 億美元。

台股今天走勢震盪，電子權值股互有漲跌，中小型股表現相對活潑，終場在多空拉鋸下，指數翻黑跌 27 點，收 17697 點，外資持續買超 75 億元，累計 3 個交易日買超逾 286 億元。

美國聯準會 (Fed) 轉趨鷹派，將加速縮減購債，市場也預期升息腳步將提前，支撐美元維持高檔，美國 1 日率先公布小非農就業報告，優於市場預期，官方非農就業報告稍晚即將出爐，市場預計，11 月非農就業將新增 57.3 萬人，高於 10 月的 53.1 萬，失業率估降至 4.5%。