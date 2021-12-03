惠譽下調土耳其前景展望至「負面」 里拉續貶

在評級機構惠譽 (Fitch) 將土耳其的前景從「穩定」下調至「負面」之後，土耳其里拉兌美元匯率周五 (3 日) 小幅走低，原因是貨幣政策方向存在風險。

格林威治標準時間 0518，里拉兌美元匯率為 13.75 兌 1 美元，較周四收盤價下跌約 0.6%。今年里拉兌美元已經貶值約 46%，特別是過去一個月貶了約 30%。

土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 本周又突然撤換財政部長，政府內部對大幅降息而削弱貨幣的分歧不斷加深，在艾爾段捍衛低利率的言論後，里拉一度跌至 14.0 的歷史新低。

惠譽發表評級認為，土耳其央行提前實施貨幣政策寬鬆周期，同時在 2023 年總統大選前，進一步降息或進一步實施經濟刺激的前景，導致國內信心惡化，體現在土耳其里拉大幅貶值，以及通貨膨脹不斷上升。

惠譽認為，維持一個深度為負的實際政策利率，可能會進一步削弱國內信心，增加金融穩定的風險。

惠譽預期到 2021 年底，通貨膨脹率將達到 25%，並且仍然是受評級主權國家中最高的國家之一，2022-2023 年平均通脹預期為 20%。

惠譽將土耳其評級為 BB - 不變，比投資級別低三個等級，與巴西和南非一致。