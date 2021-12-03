晶圓雙雄不同調 台股翻黑跌27點收17697點 單周仍漲327點

美股道瓊指數周四強勢反彈，但費半近乎平盤作收，台股今 (3) 日也在平盤附近拉鋸，晶圓雙雄走勢不同調，太陽能、二極體、元宇宙概念股仍表現活蹦亂跳，不過，尾盤湧現大量賣壓，拖累指數翻黑下跌 27.74 點，收在 17697.14 點，成交值 3252.66 億元，周線收紅，累計本周上漲 327 點。

櫃買指數則上漲 2.21 點或 0.98%，收 227.88 點，成交值 959.98 億元，上市櫃總成交值 4212.64 億元。

權王台積電今天一路在盤下震盪，終場跌逾 1%，收 608 元，聯電則上漲 2.4%，收 68.3 元，創近 3 個月新高。其他電子權值股方面，日月光投控出售 4 家中國廠，強化在台高階封測布局，今天股價勁揚近 4%，收 109 元，國巨、友達、聯詠也表現不俗，聯發科則呈多空拉鋸，終場翻黑跌近 2%。

連漲多日的航運股，今天普遍回檔，貨櫃三雄中以萬海跌近 3% 最重，長榮、陽明互有漲跌，台航、中航、慧洋 - KY、四維航等散裝航運股都湧現賣壓，下跌約 2%。長榮航擺脫頹勢，上漲逾 2%，華航收盤則下跌逾 1%。

元宇宙概念股今天再度成為買盤焦點，宏達電一度大漲逾 9%，終場漲幅收斂至 6%，收 85.2 元，集團股位速強攻漲停，威盛、威鋒電子漲勢也相當強勁。PMOLED 廠智晶推出智能運動頭戴裝置模組，搶搭元宇宙商機，激勵股價連噴 4 根漲停，達 73.2 元，創 3 年半新高。

德微車用電子、保護元件 ESD 與 MOSFET 產品出貨暢旺，營運逐季走高，近來獲得法人偏多操作，明年展望仍樂觀看待，今天在買盤湧入下，股價直奔漲停，達 280.5 元，帶動二極體族群強勢表現，強茂、台半、朋程、虹揚 - KY 終場上漲 2-4%，買氣暢旺。

太陽能模組廠元晶完成私募案，籌得約 6.15 億元，獲行政院國發基金認購，入列國家隊，帶動股價一度攻上漲停，終場漲幅收斂至 5%，太陽能族群齊聲歡呼，包括聯合再生、太極、安集、茂迪、中美晶、新晶投控等，均有 2-3% 的漲幅。