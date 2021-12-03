投資沒方向？投資大咖都在搶先佈局這些類股

疫情威脅狀似退卻許多，卻有各國央行通膨、能源危機等經濟議題又浮現，未來充滿不確定性，投資要怎麼調整？美國規定資產管理規模超過一億美元的大型機構法人，每季都要提交並且公開持股報告，又稱 13 F (13F filings)。參考看看知名投資大咖都持有、調整了什麼，說不定你也可以從中找到投資方向。

資料來源：US SEC、whalewisdom，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/11/15。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中，指數型投資被歸類在金融股之中。

1. 股神巴菲特的波克夏：加碼科技、減碼金融股

股神巴菲特旗下的波克夏持股變化是市場關注的焦點，巴菲特對於持股精挑細選，且不輕易出手，因此如果有股票能吸引到波克夏投資，立刻就會成為熱門股票。過去在巴菲特主掌波克夏時，公司以金融與必需消費類股為主要投資，然而隨著公司逐步交棒給接班人，波克夏持續加碼科技類股，壓縮原先投資金融與必需消費類股的比重。

在主要持股當中，波克夏小幅下調銀行類股，上調傳統能源類股，調整在生技製藥類股間選股的比重。

資料來源：US SEC、whalewisdom，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/11/15。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中，指數型投資被歸類在金融股之中。

2. 巴菲特也點讚 Seth Klarman 的 Baupost：在科技類股中精挑細選

Seth Klarman 幾乎不為投資界以外的人所知曉，但如果了解他的經歷與過往操作的績效，就會對他肅然起敬。甚至連股神巴菲特都說，Seth Klarman 是他考慮管理自己資產的唯三人選之一。主要持股為科技類股（有些分類於通訊服務，但為一般所認知的科技公司），且過去一季幾乎沒有太大調整。

資料來源：US SEC、whalewisdom，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/11/15。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中，指數型投資被歸類在金融股之中。

3. 橡樹資本：在能源和房地產類股找到新價值

橡樹資本專長在危機事件裡找到投資價值，目前主要持股為傳統能源、運輸與金融類股。近期加碼傳統能源、原物料類股和房地產類股，小幅加碼看空美國大型股部位。

資料來源：US SEC、whalewisdom，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/11/15。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中，指數型投資被歸類在金融股之中。

4. 女股神 ARK：持續找尋破壞式創新投資機會

2020 年表現一砲沖天的 ARK 系列基金，由女股神 Cathie Wood 操盤，專注於找尋破壞式創新類股。即使 2021 年表現不盡人意，但女股神仍維持一貫選股作風，持續高度集中在科技、生技製藥類股，其中電動車、虛擬貨幣與遠端醫療為主要持股。

5. 喜瑪拉雅資本：承襲巴菲特哲學，加碼波克夏

喜瑪拉雅資本創辦人深受巴菲特哲學影響，以長期投資與集中投資為名，主要持股集中在金融股（36%）、科技股（43%）和通訊服務類股（20%）。在 2021 年第三季持股幾乎沒有變化，唯獨新增了對波克夏公司的持股。

6. 橋水基金：週期大師看好科技股

全球最大避險基金－橋水基金最大的部位是科技類股，其中蘋果是最大的部位。近期加入測試分析、測量儀器與軟體的科技類股，減碼先前漲多的通訊類股。

7. 大賣空男主角麥可貝瑞：獨樹一格，重壓三類股

目前高度持有醫療零售通路、軍火股和私人監獄股，賣出先前看空女神股、特斯拉等部位，同時也賣出大型科技龍頭的看多部位。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資有方法，跟著大咖走不會錯

儘管市場紛紛擾擾，讓投資人時常失去方向，但如果有大咖投資人引路，找出投資趨勢就簡單許多。最多大咖投資人青睞的是科技類股，科技產業包羅萬象，從裡面挑出能持續獲利的選擇是關鍵。健康護理與能源類股，也是近期許多大咖關注的產業。只要選擇相關的好基金，你也可以參與這些投資趨勢！

鉅亨精選基金

>>> 統一全球新科技基金 - 美元

>>> 摩根基金 - JPM 美國科技 (美元)-A 股 (累計)

>>> 聯博 - 國際醫療基金 A 股美元

>>> 貝萊德世界能源基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

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