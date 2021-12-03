瑞銀喊買亞馬遜 目標價4700美元 隱含漲幅逾36%

瑞銀分析師認為，隨着營收成長和利潤提升，推動 2022 年下半年的預估更新，亞馬遜 (AMZN-US) 明年股價可達 4700 美元。

亞馬遜今年不似去年大放異彩，第三季財報凸顯了包括供應鏈、工資上漲等眾多問題，且與 2020 年業績相比也是更加艱難，今年迄今股價僅上漲約 6%，遠不及大盤表現，S&P 500 同期漲幅 20%。

然而，瑞銀分析師 Lloyd Walmsley 認為 2022 年可能又是該股重登舞台的風光一年。瑞銀給予亞馬遜「買進」評級，且 12 個月的目標價自先前的 4020 美元一口氣拉升至 4700 美元，創下華爾街目前最高目標價，與現行股價相比隱含漲幅約 36%。亞馬遜週四收在 3437.36 美元。

Lloyd Walmsley 分析團隊報告指出：「我們看到營收成長和利潤上升，推動估值修正和多次擴張，所以我們預期亞馬遜股價將在 2022 年下半年之前重新估值。」

他們指出，亞馬遜有「多種槓桿」來提高利潤率，包括廣告、AWS 和漲價等。產能建設放緩以及調漲價格，可以讓明年下半年的利潤反映優於預期。

自 2022 年起，亞馬遜將調漲第三方賣家使用的 FBA 服務價格。瑞銀分析師表示，亞馬遜在經過 2 年重金投資後，可能會調漲 Prime 售價。自從上一回漲價 (2018 年) 後，亞馬遜 Prime 已轉向 1 日交付、擴大同日交付服務，還在其串流平台上投資數十億美元打造 Prime 影視內容。「調漲 Prime 和 FBA 售價可以貢獻營收 80 至 300 億美元，以及年化 Ebit 80 至 260 億美元，這些大部分不在我們的估計中。」

即使在 2021 年至 2023 年間沒有大幅調漲價格，亞馬遜也將受益於 AWS 的 120 億美元 EBIT，以及增量廣告的 150 億美元 EBIT。