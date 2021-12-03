中研院翁啟惠團隊開發全球首個廣效mRNA疫苗 有望抗變異株

中研院院士翁啟惠與中研院基因體研究中心研究員馬徹團隊，研發出全球首個廣效新冠 mRNA 疫苗並申請美國專利，除了有望對抗不同變異株，且能快速量產。

翁啟惠與馬徹團隊繼研發廣效單醣化武肺蛋白疫苗，並找到超級單株抗體後，透過 mRNA 平台打造全球第一支去醣化廣效新冠 mRNA 疫苗，其中和抗體效價對英國 Alpha 變異株、南非 Beta 變異株、巴西 Gamma 變異株及印度的 Delta 變異株都產生保護力。

廣效新冠 mRNA 疫苗是透過去除病毒 S 蛋白特定醣化位置，讓抗體引發對抗 S 蛋白，並誘發 T 細胞免疫反應，翁啟惠提到，Omicron 變異株是因為 S 蛋白受體結合區多達 10 個節點的變異，可能連帶降低疫苗或是中和抗體效果，而 T 細胞機制較不受到病毒變異影響。

翁啟惠與馬徹團隊研發出的廣效新冠 mRNA 疫苗，除了有望對抗變異株，保存條件與莫德納疫苗相同，保存在零下 20 度，價格有望較低廉。

對於生技產業趨勢，翁啟惠表示，產業已經從疾病治療發展至個人化精準醫療，包括治療、早期檢測、預防和保健的精準健康；據統計，由於人口老化帶動醫療支出持續上升，精準醫療產業從 2018 年的 10.6 兆美元，2030 年將達到 15 兆美元，其中，早期診斷、預防保健也將從 1 兆美元提升至 4 兆美元。