UUPON全台金融業評比 三大銀行網銀最受肯定

年關將近，點鑽整合行銷經營的會員集點平台 UUPON 與中央大學產學合作，檢視全台銀行今年表現，發現台新商銀是本次調查行動銀行產業中，最多服務功能被受訪者認定為最常使用的金融品牌，而國泰世華商業銀行和玉山商業銀行，則分別以「保險服務」和「機器人顧問服務」受用戶肯定。

此次調查發現，由於疫情限制了人們的行動，透過網路或行動裝置使用金融產品和服務，已形成重要趨勢，超過 70% 受訪者表示，有注意到「付款和轉帳」這類服務，也有超過 50% 受訪者熟悉「付款和轉帳」的金融科技服務。

圖：UUPON 提供。

UUPON 進一步指出，行動銀行是金融科技服務的基礎形態，其中，台新銀耕耘已久，在本次調查獲得數據佐證，台新是受訪者最常使用的金融品牌，並囊括了包括在「客戶服務」、「付款和轉帳服務」、「投資理財服務」和「儲蓄服務」等四項服務類型。

而國泰世華、玉山銀則分別以「保險服務」、「機器人顧問服務」獲得肯定，因此榜上有名。

綜觀實際數據，台灣消費者對於行動銀行服務高度有感，高達 82% 的受訪者透過行動銀行使用「機器人顧問服務」，80% 的受訪者透過行動銀行使用「保險服務」，72% 的受訪者則透過行動銀行使用「客戶服務」。

多數受訪者皆認同，「手機 APP 介面設計」是使用行動銀行服務的最關鍵原因。

圖：UUPON 提供。

在網路銀行方面，國泰世華在「客戶服務」、「保險服務」、「投資理財服務」和「貸款服務」等功能上，獲得肯定。

而台新的「貸款服務」和台北富邦銀行的「機器人顧問服務」、中國信託商業銀行的「付款和轉帳服務」，均獲得受訪者肯定。

不過，相較於行動銀行和網路銀行的穩定成長趨勢，近年話題火熱的純網路銀行，似乎暫未落實原先的市場預期。

調查顯示，儘管純網銀在台灣已營運數年，仍有高達近 80% 的國內受訪者至今未使用過，並有 40% 的受訪者表態，不了解什麼是純網銀。

UUPON 認為，純網銀尚有一道與消費大眾的鴻溝需要化解，才能達到市場普及。

UUPON 和中央大學亞洲影響力衡量與管理研究院產學合作執行《銀行金融科技使用行為調查》，針對台灣北、中、南三個區域 18 歲以上的受訪者，根據前測問卷結果推算正式問卷回收量的估計值，共收集 1,063 份正式問卷，在 95% 信心水準下，邊際誤差為 3.07%。