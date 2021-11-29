埃及等4國納重點高風險國家 6大族群建議追加接種第三劑

新型變異株 Omicron 擴散多國，指揮中心今 (29) 日宣布，12 月 1 日零時起，將馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞納入重點高風險國家，入境後須入住集中檢疫所；隨著疫苗涵蓋率上升，ACIP 專家會議討論後，建議 12-17 歲青少年接種第二劑 BNT 疫苗，此外，醫護、65 歲以上長者等 6 大族群，完成第二劑接種 6 個月後，建議追加接種第三劑。

根據疾管署統計，全台截至 28 日止，累計接種 3096 萬 5234 劑，接種人口涵蓋率第一劑 77.70%、第二劑 54.55%，劑次人口比 132.25 (劑 / 每百人)。

傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 專家開會檢視國外保護力追蹤及接種實務情形，考量疫苗保護力會隨著接種時間逐續下降，加上病毒不斷變異，即便完成兩劑疫苗後，仍有突破性感染的風險，因此建議完成兩劑疫苗接種的民眾，應於第二劑接種 6 個月後，追加第三劑疫苗。

專家建議追加接種第三劑的六大族群，分別為 65 歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員，以及容易感染與疾病嚴重風險者 (疫苗公費接種對象第九類)。

此外，依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，以及英國、歐盟、加拿大等國的監測與建議，專家建議 12-17 歲青少年兩劑 BNT 疫苗間隔為 12 週以上。後續將由指揮中心與地方政府衛生局規劃安排於校園接種。

指揮中心指出，新型變異株 Omicron 於全球日益擴散，且傳播力強，考量馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等 4 國已有個案輸入，疫情恐有擴散趨勢，研判風險較高，因此，自今年 12 月 1 日零時起 (航機抵台時間)，增列為「重點高風險國家」。

指揮中心強調，若過去 14 天有這 4 國旅遊史 (含轉機) 者，入境後均應至集中檢疫所進行 14 天檢疫，且配合專案採檢 (到所、期滿) 及續行 7 天自主健康管理 (第 6-7 天公費家用快篩 1 次)，這些旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用，但也不適用 7+7+7、10+4+7 的春節專案。