出境逾2年戶籍遭遷出 勞保年金、健保、國民年金權益不受影響

新冠肺炎疫情延燒 2 年多，許多勞工因故滯留海外，導致戶籍被遷出，衛福部今 (1) 日表示，疫情屬不可抗力情形，不可歸責於民眾，因此擬定因應措施，全民健保及國民年金將可持續納保，勞動部也指出，只要檢具經駐外館處驗證身分或居住證明，即可按月續領勞保老年年金給付，權益不受影響。

勞保局說明，為正確核發勞保老年年金，每月會比對戶役政資料，若發現請領人的戶籍經戶政機關遷出者，會主動發函通知請領人依《勞工保險條例》相關規定，檢具經我國駐外館處驗證之身分或居住相關證明文件，經審核通過，即可按月續領勞保老年年金。

勞保局表示，若是請領人暫時未能檢送身分或居住證明文件者，所請年金給付會先停發，等到補送證明文件後，再一併補發停發期間的年金給付；勞保失能年金及勞保遺屬年金作法相同。

此外，考量國人受疫情影響無法返國，勞保局對於離境的職業工會、漁會被保險人投保資格從寬審查，會扣除受疫情影響無法返國的期間，以保障勞工權益。

衛福部研擬相關因應措施，在全民健保方面，2020 年 1 月 1 日當日在保者 (不包括疫情爆發前已出國退保者)，因出國 2 年以上，遭戶政機關遷出戶籍，導致喪失納保資格，可向中央健康保險署提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。

自 2018 年 1 月 1 日起戶籍遷出國外且全民健保退保者，於 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間返國恢復戶籍時，可從寬自恢復戶籍之日參加全民健保，不受 6 個月等待期限制。

國民年金部分，衛福部指出，2020 年 1 月 1 日當日在保者若遭到遷出戶籍，也可持續納保；老年、身心障礙、遺屬年金可向駐外館處申請相關文件郵寄勞保局，經審核通過後續領。

至於基本保證年金，2020 年 1 月 1 日前，原按月領取老年基本保證年金或身心障礙基本保證年金者，於 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，如因疫情未回國致遭遷出戶籍或未能於近 3 年內每年在國內居住滿 183 天，可向勞保局申請從寬採計請領資格。