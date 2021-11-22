面板價格、供應趨穩 明年電視出貨年增3.3%

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (22) 日表示，終端電視需求在各國疫苗覆蓋率提升、整機售價高漲，出貨旺季不旺，但展望明年，隨著疫後市場需求回歸正軌，加上面板供應、價格走勢趨穩，將有利品牌衝刺出貨，估明年出貨量將達 2.17 億台，年增 3.3%。

集邦統計，今年第三季品牌電視出貨量達約 5251 萬台，季增 8.3%、年減 14.7%，第四季在面板價格跌價、雙 11 促銷帶動下，出貨量將達 5913 萬台，季增 12.6%、年減 10.3%，但多數品牌廠考量生產、運輸時間、庫存去化等問題，並不傾向在本季反映面板跌價價差，估將抑制部分需求回溫。

集邦也預期，今年全年電視出貨量將下滑至 2.1 億台，年減 3.2%。

展望明年，集邦認為，市場需求將回到正軌，出貨量估達 2.17 億台、年增 3.3%，上、下半年電視出貨比也可望回到疫情前 45:55 水準，其中，中大尺寸、高附加價值產品續為大型品牌廠聚焦重點，小尺寸產品則在價格趨穩下，由小型品牌帶動新興市場需求成長。

另一方面，集邦指出，隨著電視整機成本墊高，品牌廠為維持獲利最大化，包含 LGD、SONY、Panasonic、小米、Sharp 等皆衝刺 OLED 電視出貨，也帶動今年整體 OLED 電視出貨量優於市場平均，估將年增 72.8%，達約 680 萬台。