參展2021台灣醫療展 新保聚焦全方位照護與智慧服務

2021 台灣醫療科技展今 (2) 日至 12 月 5 日在台北南港展覽館開展，新光保全 (9925-TW) 參與新光集團結合新光醫院、新光人壽、新光銀行共同聯展，以「卓越體驗，永續新光」為主題，從防疫醫療、數位金融、智慧照護、樂齡共生等議題出發，整合新光資源推出六大展區，打造一條龍的完善服務，提供長輩更安全安心的服務。

因應台灣高齡化社會結構與居家安心照護需求不斷提升，新光保全展出「CareＵ雲端居家照護服務」、「GPS 智慧手錶服務」、「智慧臥床照護系統」等智慧科技如何運用於長者照護的解決方案，透過將物聯網、大數據結合監控，將服務從安全保障，擴大到安心照護，進而提升到智慧生活，從內而外用智慧守護長輩安全，提升照護者與被照顧者生活品質。

新光保全指出，再度榮獲 SNQ 國家品質標章認證殊榮的 CareＵ雲端居家照護服務可在家使用，提供含括緊急求助、報安異常、用藥提醒、緊急聯絡等服務，為長輩打理生活；GPS 智慧手錶服務透過穿戴式定位裝置，使子女透過 LINE 即可時時瞭解長輩生活圈；智慧臥床照護系統則可進行離床、翻身、睡眠監測，預防長輩落床或褥瘡機率。

另一方面，面對新冠狀病毒疫情帶來的嚴峻挑戰，新保本次參展也展出相關防疫利器：「MSI 微星智能防疫消毒機器人」、「UVC LED 滅菌燈」、「智慧防疫門禁機」等，希望透過科技智慧化，達到零接觸，並提高人流密集或公共空間滅菌能力，真正做到隨時隨地主動防疫。