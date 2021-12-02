台股重返17700點 外資加碼敲進 三大法人土洋對作買超94.65億元

台股今 (2) 日持續與美股走勢脫鉤，台積電、聯發科等電子股獲得資金點火，航運股盤中也轉強，助攻指數漲逾百點，站上 17700 點，終場收在 17724 點，成功收復 10 日線，外資加碼買超 126 億元，但內資均站賣方，三大法人合計買超 94.65 億元。

加權指數終場上漲 138.89 點，收在 17724.88 點，成交值放大至 3842.82 億元。觀察法人資金變動情形，外資持續買超 126.33 億元；投信轉為賣超 4 億元；自營商賣超 27.66 億元。三大法人合計買超 94.65 億元。

電子股仍為盤面主流，台積電今天勁揚逾 2%，收 615 元，站上 10 日線及月線；聯電與美光進一步宣布擴大業務合作，激勵 ADR 強漲逾 5%，聯電早盤一度漲逾 2%，隨著賣壓出籠，終場翻黑收 66.7 元；聯發科續強，終場漲 1.4%，收 1080 元；矽力 - KY 也漲近 4%，收 4835 元。

海運價格居高不下，貨櫃三雄第四季業績仍看旺，萬海下午法說登場前夕，吸引買盤進駐押寶，股價急衝漲停，達 169.5 元，長榮、陽明也放量大漲逾 6%，散裝航運、貨攬業也表現不俗，包括台驊投控、四維航、慧洋 - KY、新興、裕民等，運輸類股指數終場勁揚 4.7%，成交值逼近千億，占大盤比重近 26%。

美光與聯電官司和解並擴大業務合作，群聯董座潘健成居中扮演最大功臣，市場看好明年可望取得更多訂單，今天出現多筆大單敲進群聯，激勵股價攻上漲停板，達 458.5 元，創波段新高，並成功收復所有均線。

記憶體指標股南亞科最高衝上 80 元關卡，終場漲 5%，收 79.8 元，站上年線，並創近 5 個月新高，下游模組廠威剛、品安、十銓也上漲 2-3%，不過，記憶體 IC 設計廠鈺創股價重摔逾 6%，華邦電、旺宏等震盪走跌。