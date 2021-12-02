〈台股盤中〉半導體領軍航運助攻 盤中開低走高守住17600點關卡

不受美股震盪收黑影響，台股今 (2) 日在權王台積電 (2330-TW) 領軍下，引領半導體族群發動攻勢加上航運助攻，推升指數開低走高，盤中上漲逾 150 點，高點觸及 17741 點，惟盤中漲勢收斂，但仍守住 17600 點關卡，盤中須慎防量能不足影響多頭上攻動能。

受新型變種病毒 Omicron 影響，美股道瓊指數來回震盪逾千點收黑，所幸費半指數守住所有均線之上，台股今天在電子權值股與航運股拉抬下，包括半導體、IC 設計與航運等族群都是多軍追捧焦點，帶動指數翻紅走揚。

半導體族群中，指標個股台積電盤中漲幅逾 2%，拉抬盤中股價高點衝上 614 元，聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中也翻紅在平盤之上，迅杰 (6243-TW) 盤中攻上漲停，其他包括矽力 - KY(6415-TW)、十銓 (4967-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 盤中平均漲幅約 3%~4%。

IC 設計族群中，群聯 (8299-TW) 盤中攻上漲停關門，世紀 (5314-TW)、晶宏 (3141-TW)、九暘 (8040-TW)、廣穎 (4973-TW) 等也在買單敲進下帶動股價翻紅。

傳產族群中則以航運相對強勢，貨櫃三雄中長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 盤中分別上漲 1% 到 3%；但航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 則受 Omicron 狙擊，各國陸續關閉邊境，拖累股價持續拉回，盤中分別重挫逾 3%。

法人指出，台股今天走勢雖與美股脫鉤逆勢翻揚，盤中持續在高檔震盪，但要注意的是，今天盤中上漲家數僅 216 家，但下跌家數多達 637 家，在變種病毒隱憂下，盤中須留意獲利了結賣壓。



