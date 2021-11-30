富邦金金金併尚未完成 日盛銀行爆上百人離職潮

富邦金控 (2881-TW) 尚未正式完成合併日盛金控 (5820-TW)，今 (30) 日卻傳出日盛銀行員工人數已離職上百位，日盛銀行籲請金管會要求富邦金控儘速就相關訴求與勞方達成共識，以保障員工權益。

日盛銀行工會理事長陳建志表示，自 7 月 2 日起日盛銀行及日盛金控兩工會至今已與富邦金控進行 6 次團體協約協商會議，後續又有 3 次非正式協商會議，惟針對包括優離、優退及留任員工獎勵等相關條約在內的員工安置計劃草案，仍未達成具體共識。

陳建志指出，日盛銀行員工人數已離職上百位，員工數從 3 月底的 1503 人，到 11/10 已經降至 1381 人，擔憂因為勞資協商遲遲無法達成共識，恐使更多員工離職，因此希望金管會要求富邦金控儘速就相關訴求與勞方達成共識。

而工會所提的訴求主要是盼留任員工給予 3 年工作權的合理適應期及相關留任獎金；以及提供優於勞基法優離、優退方案給予合併後選擇不繼續留任員工，應依規定核給資遣費，並按優惠補償基數計算。陳建志表示，希望主管機關嚴加審查富邦金對於其員工安置計畫、人事異動案、分行服務據點遷移申請案，以保障員工權益。

日盛金控工會理事長劉漢洲也以公文要求金管會監督富邦金控，在未簽訂團體協約或員工安置計畫前，應立即停止員工提前轉任。

工會指出，富邦金控於勞資協商期間，以合意的名義，進行個別員工在團體協約未簽訂下提前轉任地安排，不僅使日盛金控暨其子公司員工頗受身心壓力，而且違背富邦金控公開聲明合併進程的執行，且將原本屬於日盛金控或其子公司的業務移轉由富邦公司執行，已違反證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款之規定，對於日盛公司持股的其他股東而言，損害甚鉅，請金管會監督富邦金控避免違法損害行為。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，重申日盛金控及子公司若有分支據點裁撤、遷移及整併情事，仍應與日盛金控工會或日盛銀行工會協商「員工安置計畫」。