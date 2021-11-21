〈群聯新廠啟用〉對料源、產能需求仍遠大於供給 已在研發太空用SSD

群聯 (8299-TW) 今 (21) 日舉辦竹南五期廠房啟用典禮，執行長潘健成表示，目前產能仍遠遠無法滿足需求，每天被客戶追著跑，也向 NAND Flash 原廠要求盼能取得較今年成長 1.5-1.8 倍總容量；他也透露，群聯已受美國夥伴邀請，研發太空用的 SSD，預計 2025 年投入量產。

潘健成表示，外資先前看空記憶體，製造很多產業壓力，但美光上周五股價大漲，反映過去分析師對 Flash 評價太過聳動，群聯 10 月營收也創新高，如果記憶體進入寒冬，不會有這種表現。

產能方面，潘健成說，明年晶圓代工產能持續吃緊，也持續拜託兩大晶圓代工合作夥伴，能給多少產能就給多少，其中一個夥伴很挺群聯，明年可提供額外多一萬片供應量。

至於 NAND Flash 料源方面，潘健成表示，有向原廠要求盼能簽長約，希望明年拿到的總容量可較今年成長 1.5-1.8 倍，但目前取得的承諾僅維持今年總容量，憂心明年第二季庫存就不夠用。

對於元宇宙商機，潘健成認為，元宇宙需要大量影像，提升對 4K、8K 以上解析度的需求，傳輸則要搭配 5G，速度提升要 4 奈米、3 奈米 CPU，也需要儲存，對 Flash 成長沒有天花板。

潘健成表示，群聯從消費性做到工業、汽車、電腦、手機及 AI，也在做太空用的 SSD，預計 2025 年投入量產，在 NAND 應用只差最後一哩路，就是企業及高速、高容量 SSD，已送至美國科羅拉多辦公室測試，並派遣 5 名台籍幹部協助，有信心明年下半年就能開始出貨。