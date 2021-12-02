〈台股盤前〉道瓊震盪近千點 台股ADR逆勢抗跌有撐

台股昨 (1) 日隨美股期貨電子盤反彈，終場大漲 158.23 點，成功收復月線關卡，但量能創逾 1 個月新低，代表投資人觀望氣氛濃厚，而美國昨日出現首例 Omicron 變種病毒案例，拖累四大指數開高走低翻黑，其中，道瓊震盪近千點，但觀察台股主要 ADR 皆力守紅盤，其中，聯電大漲逾 5%、台積電也漲近 3%，顯示盤勢仍相對有撐。

美股在尾盤時段市場出現首例 Omicron，四大指數翻黑急殺，道瓊終場大跌 461.68 點或 1.34%，收在 34022.04 點，標普 500 指數下跌 53.96 點或 1.18%，收 4513.04 點，那斯達克跌幅 1.83% 最重，下跌 283.64 點收 15254.05 點，費城半導體指數則下跌 22.5 點或 0.59%，收在 3810.7 點。

盤面焦點，晶片大廠高通發表新旗艦手機晶片驍龍 (Snapdragon) 8 Gen 1，與聯發科推出的天璣 9000 比拚，瞄準高階 Android 系列手機，而根據供應鏈消息，由於聯發科天璣 9000 效能獲手機品牌肯定，有品牌廠擬在同種機款中分別採用聯發科天璣 9000、高通 Snapdragon 8 Gen 1。

封測龍頭日月光投控擬出售子公司 GAPT Holding Limited 股份、日月光半導體 (昆山) 股權給北京智路資產管理，總交易金額 14.6 億美元，估處分利益約 6.3 億美元 (約新台幣 174.41 億元)，依日月光投控現有股本推算，可望貢獻每股純益約 3.96 元。

此外，英業達旗下生產太陽能電池片的子公司英穩達，因長期虧損，負債總額 22.12 億元，全部資產不足以清償負債，因此 1 日決議向桃園地方法院聲請宣告破產，而英業達已經認列英穩達累積虧損，英穩達破產對財務業務並無重大影響，據悉，兆豐銀等共有七家銀行踩雷，恐提列相關呆帳。