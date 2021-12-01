台股走高收復月線 外資回頭敲進 三大法人買超104.93億元

台股走高收復月線 外資回頭敲進 三大法人買超104.93億元。(圖：AFP)
台股走高收復月線 外資回頭敲進 三大法人買超104.93億元。(圖：AFP)

台股今 (1) 日在聯發科、聯電攻高下，電子族群匯集資金，帶動指數漲幅擴大，一度站上 17600 點，終場漲 158 點，收在 17585 點，成功收復月線，成交值縮至 2936.96 億元。三大法人同站買方，合計買超 104.93 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今日轉為買超 84.33 億元；投信小幅買超 1.16 億元；自營商同步買超 19.42 億元。三大法人合計買超 104.93 億元。

聯電近來利多頻傳，除了與美光達成全球和解協議外，還傳出長約將啟動新一波漲價，今天在大量買盤追捧下，漲幅放大至 5% 以上，終場收 67 元，為 9 月底以來新高；台積電早盤偏弱，在平盤下方震盪，隨著買盤回籠，股價一度漲至 603 元，終場上漲 1%，成功收復 600 元關卡。

聯發科同步獲得資金點火，強勢大漲逾半根停板，站穩千元並收復所有均線，終場收 1065 元，泛聯發科集團的九暘、亞信直奔漲停，晶心科勁揚逾 5%，其他 IC 設計股也都表現活蹦亂跳，偉詮電一度亮燈漲停，聯詠、敦泰、創惟、矽創、新唐、松翰、盛群、晶豪科漲勢都相當凌厲。

SpaceX 創辦人馬斯克自曝，若新型火箭星艦猛禽 (Raptor) 引擎生產問題無法解決，恐面臨破產危機，台廠供應鏈股價應聲重挫，其中，主要供應微波及毫米波元件的昇達科，一度摜壓至跌停，尾盤跌幅收斂至 4%，其他 SpaceX 概念股包含同欣電、金寶、事欣科、康舒、元晶等，均震盪走跌。

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