台股走高收復月線 外資回頭敲進 三大法人買超104.93億元

台股今 (1) 日在聯發科、聯電攻高下，電子族群匯集資金，帶動指數漲幅擴大，一度站上 17600 點，終場漲 158 點，收在 17585 點，成功收復月線，成交值縮至 2936.96 億元。三大法人同站買方，合計買超 104.93 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今日轉為買超 84.33 億元；投信小幅買超 1.16 億元；自營商同步買超 19.42 億元。三大法人合計買超 104.93 億元。

聯電近來利多頻傳，除了與美光達成全球和解協議外，還傳出長約將啟動新一波漲價，今天在大量買盤追捧下，漲幅放大至 5% 以上，終場收 67 元，為 9 月底以來新高；台積電早盤偏弱，在平盤下方震盪，隨著買盤回籠，股價一度漲至 603 元，終場上漲 1%，成功收復 600 元關卡。

聯發科同步獲得資金點火，強勢大漲逾半根停板，站穩千元並收復所有均線，終場收 1065 元，泛聯發科集團的九暘、亞信直奔漲停，晶心科勁揚逾 5%，其他 IC 設計股也都表現活蹦亂跳，偉詮電一度亮燈漲停，聯詠、敦泰、創惟、矽創、新唐、松翰、盛群、晶豪科漲勢都相當凌厲。

SpaceX 創辦人馬斯克自曝，若新型火箭星艦猛禽 (Raptor) 引擎生產問題無法解決，恐面臨破產危機，台廠供應鏈股價應聲重挫，其中，主要供應微波及毫米波元件的昇達科，一度摜壓至跌停，尾盤跌幅收斂至 4%，其他 SpaceX 概念股包含同欣電、金寶、事欣科、康舒、元晶等，均震盪走跌。