〈台股盤後〉中小股整軍作多收復月線

在美股期貨電子盤反彈、日韓股也呈現偏多上漲的態勢下，台股 12 月有了好的開局，無畏新型變種病毒的不確定性，盤中緩步向上，上市櫃公司合計上漲逾 1250 家，指數終場大漲 158.23 點，以 17585.99 點作收，收復月線位置，成交值則縮至 2936.96 億元，創 10 月 28 日以來單日新低量，顯示仍有不少投資人處在觀望。

今日盤面上拉抬力道強勁，尤其著重在中小型股，創威、久陽、立衛、鼎天、泰藝、九暘、三晃、環科、英濟、華孚、鉅陞和迅杰均漲停。

從細族群來看，石英元件相關個股連袂走強，台嘉碩大漲近 7%，加高漲 3% 上下。

部分 IC 設計相關族群表現也相當強勢，亞信漲停，偉詮電一度亮燈，聯發科、創惟、晶心科和安國軍漲逾半根停板，笙科、新唐、松翰、矽創、矽統、茂達、晶豪科和凌陽創新均漲逾 4%，通泰、聯詠、天鈺、聯傑和安格也有 3% 以上的漲幅。

車用電子題材表現也不俗，協禧逼近漲停，力致漲近 5%，建準漲 4%，泰碩漲逾 2%。連航空族群也維持反彈表現，華航續漲近 4%，長榮航漲 2.5%。

元大投顧指出，加權指數在萬八整數關卡遇壓拉回，主要是 10 月以來漲幅不少，股市位階高，加上通膨陰影、聯準會升息隱憂所致，新變異病毒的出現只是加速修正腳步。

不過，元大投顧提醒，聯準會態度由鴿轉鷹，仍須提防台股短線修正壓力，惟趨勢題材股及高殖利率績優股，仍有個股表現的空間，可留意電源管理 IC、網通晶片、ABF 載板和矽晶圓等缺貨產業。

宏遠投顧則指出，今日多頭似乎開始要以價值低估的各產業龍頭股、權值股、業績成長股上漲，來突破盤整格局，甚至不排除藉此方式衝關萬八，但同時也須提防高本益比投機股、高價股的後續修正壓力。