金管會打炒房！票券對不動產保證餘額不得逾3成

房市熱度居高不下，財金部會打炒房再度硬起來！金管會擬要求票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率上限不得超過 3 成。根據金管會最新統計指出，截至今年 9 月底止，全體票券公司保證餘額為 5981 億元，依此估算，等於整體票券業對不動產保證餘額不得超過 1795 億元。

金管會主委黃天牧下周一將赴立法院財委會就「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市秃鷹和房市炒手的推手？」進行專題報告，其中針對打炒房議題，為避免票券商信用資源過度流向不動產市場，成為炒房推手，因此擬修法嚴控票券對不動產保證餘額。

金管會表示，票券金融公司經營短期票券的承銷、經紀、自營及保證業務，扮演發揮貨幣市場功能的角色，為避免票券金融公司信用資源過度流向不動產市場及維持金融市場穩定，所以擬具本草案，訂定票券金融公司對不動產業保證客戶的歸類，及明定票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額的比率不得超過 30%，本草案訂定過程已邀集中央銀行、票券公會及業者召開研商會議討論並於會後持續溝通。

金管會說明，有關不動產業的範圍，除依中華民國票券金融商業同業公會所定不動產業歸類及控管標準外，還包括對非不動產業的保證，資金提供集團從事不動產業的關係企業使用者，草案將依行政程序法規定，於近日內公告，以徵求各方意見。