2025年電動車對6吋SiC晶圓需求 估達169萬片

據研調機構 TrendForce 研究顯示，隨著電動車滲透率不斷提升，加上整車架構朝 800V 高壓方向邁進，預估 2025 年全球電動車市場對 6 吋 SiC(碳化矽) 晶圓需求可達 169 萬片。

電動車市場對延長續航里程及縮短充電時間有極大需求，整車平台高壓化趨勢愈演愈烈，各大車企陸續推出 800V 高壓車型，如 Porsche Taycan、Audi Q6 e-tron、Hyundai Ioniq 5 等。

800V 電氣架構革新將使耐高壓 SiC 功率元件全面替代 Si IGBT，進而成為主驅逆變器標配，因此 SiC 深受車企追捧。Tier1 廠商 Delphi 已率先實現 800V SiC 逆變器量產，BorgWarner、ZF、Vitesco 相繼跟進。

TrendForce 指出，電動車已成為 SiC 核心應用場景，其中 OBC(車載充電器) 和 DC-DC 轉換器元件對 SiC 元件的應用已相對成熟，而基於 SiC 的主驅逆變器仍未進入大規模量產階段，STM、Infineon、Wolfspeed、Rohm 等功率元件商已與 Tier1 及車企展開深入合作，以推進 SiC 上車進程。

其中，上游 SiC 基板材料將成為產能關鍵制約點，其製程複雜、技術門檻高、晶體生長緩慢。現階段用於功率元件的 N 型 SiC 基板仍以 6 吋為主，儘管 Wolfspeed 等國際 IDM 大廠 8 吋進展超乎預期，但由於良率提升及功率晶圓廠由 6 吋轉 8 吋需要一定的時間週期，至少未來 5 年內 6 吋 SiC 基板都仍為主流。

TrendForce 認為，隨著電動車市場爆發，SiC 逐漸大規模上車應用，其成本也將直接決定汽車 800V 高壓架構升級進度。

