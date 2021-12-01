〈台幣〉外資蜂擁 爆量收27.76元攀2個月高點

美國聯準會將加快縮減購債速度，美元應聲走貶，新台幣匯率今 (1) 日在熱錢快速回流下，早盤強升逾 1 角，睽違 2 個月再見 27.6 字頭，終場逾半漲幅回吐，升 5 分，以 27.76 元作收，匯市成交量能維持高檔，台北及元太外匯合計成交值爆出 22.82 億美元。

台北股匯今天雙雙走揚，新台幣兌美元匯率以 27.8 元開盤，外商銀積極拋匯，使得匯價一舉衝破 27.8、27.7 元兩道關卡，最高來到 27.695 元，升值 1.15 角，為今年 9 月底以來新高。

不過，進口商見到好價位隨即進場買匯，加上央行不讓匯價升勢太過劇烈，終場新台幣兌美元收在 27.76 元，升值 5 分，收盤仍為 9 月底以來的高點，台北外匯市場成交值達 14.71 億美元，與昨天相當，元太外匯市場成交值則增至 8.11 億美元。

Fed 主席鮑爾表示，將討論加速縮減購債，並暗示不再用「暫時性」形容通膨，帶動恐慌指數 VIX 急升，美股拋售潮加劇，不過，台股今天表現有撐，外資積極回補半導體族群，指數漲幅不斷擴大，一度站上 17600 點關卡，終場上漲 158 點，收在 17585 點，外資買超 84 億元。

觀察主要貨幣表現，新台幣、韓元兌美元今天均升值 0.18%，台韓股匯市在亞洲中相對強勢，日圓則回貶 0.37%，泰銖貶 0.15%，人民幣貶幅也達 0.1%。