土國總統堅持不升息 里拉再度貶至歷史新低

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）不顧批評聲浪與國內通膨情勢堅持拒絕升息，土耳其里拉周二（30 日）兌美元與歐元重挫 5%，寫下歷史上表現第五差的月份。

里拉兌美元周二貶至 13.4515 里拉的歷史新低，改寫上周新低紀錄，在短短三個月內從 8 月底的約 8.5 里拉兌 1 美元，貶破 13 里拉兌 1 美元。里拉兌歐元也疲軟，貶至 15.06 里拉兌 1 歐元。

土耳及通膨率接近 20%，然而土耳其央行從 9 月迄今共降息 4 個百分點，目前基準利率降到 15%。在艾爾段拒絕升息遏止兩位數通膨之下，里拉近年來大幅貶值，期間三位支持升息的央行總裁遭裁撤。

根據土耳其媒體報導，艾爾段周日說：「我一直支持利率應該更低。我從來沒提倡過、以後也不會提倡升息。」

土耳其國內經濟專家與政府官員曾請求艾爾段改變路線，不過艾爾段卻一直秉持高利率會導致通膨而非降低通膨的觀點。該國央行其實並未有獨立權，實際上是艾爾段握有大權，因此大眾才會向他喊話。

根據知情人士透露，土耳其央行的市場主管 Doruk Kucuksarac 已辭職，改由副手 Hakan Er 接替。

有銀行家認為，Kucuksarac 的辭職進一步證明，土耳其在今年大規模領導層改變與多年的政治影響後，央行已受到「侵蝕與破壞」。

里拉危機讓經濟成長蒙上陰影

凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，現在里拉完全處於危機區域，通膨上升與國內金融環境緊縮可能會削弱土耳其經濟復甦。

BlueBay 資產管理公司新興市場資深策略師 Tim Ash 表示，土耳其本周公布良好的國內生產毛額（GDP）數據，然而貨幣貶值的壞消息卻壓過 GDP 的好消息。

Ash 說，低利率可能會帶來實質 GDP 的高成長，但代價是貨幣走軟、通膨上升以及對總體金融穩定的長期擔憂。

土耳其第三季 GDP 比去年同期成長 7.4%，較前季成長 2.7%，主要由家庭、政府消費以及出口推動。但貨幣危機與不斷飆升的通膨，意味著這些數字遠不及能反映國內經濟狀況。

高盛分析師表示，土耳其的 GDP 數據無法看出該國未來經濟走向，因為里拉的拋售將造成重大影響，並將土耳及 2022 年經濟成長預測調降 0.5 個百分點至 3.5%。