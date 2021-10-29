〈TPK法說〉供應鏈缺料拖累 Q3純益季減13% EPS 0.69元

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (29) 日召開線上法說並公布第三季財報，受供應鏈缺料影響新品拉貨時程，加上貨運費用增加，單季稅後純益達約 2.79 億元，季減 13.35%、年減 36.88%，每股純益 0.69 元，為今年單季低點，累計前三季每股純益則達 2.34 元。

宸鴻第三季營收 251.71 億元，季增 2.37%、年減 23.38%，毛利率 4.15%，季增 0.19 個百分點、年增 0.22 個百分點，營利率 0.61%，季減 0.13 個百分點、年減 0.11 個百分點，單季稅後純益達 2.79 億元，季減 13.35%、年減 36.88%，每股純益 0.69 元。

累計宸鴻前三季營收 789.45 億元，年減 11.4%，毛利率 3.62%，年減 0.54 個百分點，營益率 0.51%，年減 0.36 個百分點，稅後純益 9.51 億元，年增 20.4%，每股純益 2.34 元。

宸鴻表示，第三季營收略低於預期，主要反映供應鏈缺料影響，導致客戶新品拉貨不如預期，加上新品打樣成本增加、運輸成本略增，也造成營業費用提高，不過車載、大尺寸產品需求仍強，單季營收、出貨成長均逾 3 成，整體營收比重則維持約 5%。

其他產品組合方面，宸鴻第三季 7 吋以下小尺寸產品因舊機種份額提高、出貨增加，單季營收季增 11.7%，比重也增至 19%，平板、筆電則因供應鏈問題，出貨、營收與上季約略相當，比重各達約 27%、48%，其他則是 16 吋以上教育、商業白板產品。