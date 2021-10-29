〈TPK法說〉產業面臨四大挑戰 估Q4營收季減5-10%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 第三季受供應鏈缺料影響，拖累營運表現，總經理暨執行長謝立群指出，產業持續面臨四大挑戰，包含疫情、海空運、供應鏈、限電政策等，展望第四季，宸鴻認為，供應鏈缺料仍將影響出貨，法人估宸鴻第四季營收將季減 5-10%、營益率則維持上季水準。

謝立群表示，供應鏈缺料狀況在第三季加劇，主因是上半年庫存彈性幾乎見底，雖然對宸鴻本身營運影響有限，但觀察下游廠商在 11-16 吋筆電、平板產品上都面臨極大壓力，也是第三季營運低於預期主因，認為第四季狀況雖會轉好，但仍需每周追蹤下游生產排程。

法人關注中國擴大能耗雙控政策影響，因宸鴻有高達 9 成以上產能在中國，且宸鴻月初才公告，旗下福建子公司將配合當地政府限電政策。

對於限電議題，謝立群指出，宸鴻中國廠區是當地主管機關的重點企業，經過與供電單位討論後，各廠區皆在「有序限電」下，調整生產排程、庫存，評估對生產影響有限。

謝立群也補充，宸鴻中國廠區所在省分，多以夏季為用電高峰，隨著近期天氣降溫，預期整體用電需求也將減緩。

展望第四季，宸鴻表示，依過去經驗評估，加上今年供應鏈缺料影響，預期營收將較上季下滑，但全年則相對樂觀，雖然面臨客戶手機產品調整，但中大尺寸筆電、平板需求仍維持高檔，認為在產品組合轉佳下，全年獲利可望優於去年。