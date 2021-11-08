麗豐-KY四大品牌迎兩動能 本季獲利拚站全年高峰

美容連鎖通路麗豐 - KY(4137-TW) 表示，實體通路消費力道逐步穩定、迎來電商購物節檔期，助推旗下四大品牌出貨成長，預期本季獲利有望站上全年高峰。

麗豐受惠疫情趨緩，帶動美容事業營運回溫，加上電商通路購物節活動前哨戰催動下，四大品牌克麗緹娜、美甲美睫的 RnD 璦緹、醫美及抗衰診所雅樸麗德與電商平台新美力各產品出貨暢旺。

麗豐同步公告 10 月營收達 5.65 億元，創歷史次高，月減 12.29%、年增 28.25%；前 10 月營收 43.31 億元，年增 42.22%。董事長陳碧華表示，美容連鎖加盟通路克麗緹娜全球總加盟店數已達 4966 家，其他三項品牌也與日本、瑞士、兩岸三地生技團隊合作，開發美容保養品。

陳碧華指出，除持續開拓美容保養品外，也擴大產品項，目前以涵蓋全齡、健康等領域為主，並引進水、微生態、再生醫學等產品線，期望產品可從美麗導向走向健康。

另外，醫美診所雅樸麗德共有 6 家門市，雖然短期不再擴增新門市，不過醫美人員、設備配置到位，目標今年虧損較去年收斂、明年轉盈。

麗豐營收比重方面，上海、北京、廣東等已發達地區占 49%，福建、江西、河南、山東等小康地區占 44%，黑龍江、貴州等開發中地區占 4%，台灣、香港、越南則占 3%。