佐登-KY營運落底回升 全年營收維持雙位數成長

美容連鎖通路佐登 - KY(4190-TW) 看好，隨著兩岸疫情趨穩，將拓展生活美容與醫學美容等雙美服務，台灣業績有望落底反彈，第四季站上全年高峰，整體集團今年營收目標維持雙位數成長。

佐登過去主要營運動能來自美容 SPA 業務，近年積極擴入醫美領域，台灣生活美蓉服務，今年中受到疫情衝擊，上半年業績年減逾 2 成，不過醫美診所提供肌膚管理服務，同時帶動產品出貨增加，台灣營運持穩，較去年小幅成長。

此外，佐登旗下新品牌珍朵斯特已打入連鎖藥妝通路康是美，後續跨入佐登商城、momo 等電商平台，加上保健食品除了益生菌外，再上市蔓越莓益生菌、膠原蛋白飲等，添下半年營運成長動能。

法人預期，佐登台灣市場隨著疫情和緩，營運落底反彈，加上迎來產業美容旺季，第四季將站上全年高峰，中國則維持穩定成長下，整體全年營收力拚年增超過 3 成，超越 2019 年水準、拚新高。

門市拓展方面，佐登預計今年兩岸醫美診所總店數達 14 家，其中，中國市場選定南寧與北京，新門市陸續開幕後，營收貢獻上看 6 億元，營收比重將超過 15%。

佐登第二季稅後純益 9184 萬元，季增 28.6%、年增 74.7%，每股純益 1.57 元；上半年稅後純益 1.63 億元，年增 339%，每股純益 2.79。