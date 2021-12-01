〈能源盤後〉現有疫苗恐不夠力！原油創新冠疫情大爆發以來最大單月跌幅

週二 (30 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，創下自 2020 年 3 月以降單月最大跌幅，係因莫德納執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 警告，現有疫苗在對抗 Omicron 變種病毒上的效果恐怕較低，令原油價格再度承壓。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.77 美元或 5.4%，收每桶 66.18 美元

根據道瓊市場數據，WTI 最近月期貨價格本月下跌近 21%，且觸及 8 月 23 日以來最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.87 美元或 3.9%，收每桶 70.57 美元，本月跌逾 16%。該期貨於今日收盤屆期。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.99 美元或近 5.5%，收每桶 69.23 美元。該期貨轉為最近月契約。

近月 WTI 和近月 Brent 原油期貨均創去年 3 月以來最大單月跌幅和下降金額。去年 3 月為 WHO 宣布 COVID-19 疫情大流行當月，而 WTI 原油在去年 4 月跌入負價領域。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 在日報中指出：「COVID-19 再次成為原油和其他大宗商品損失的核心，這回則是與新發現的 omicron 變種病毒帶來的不確定性有關。」

莫德納執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 接受《金融時報》訪問時表示，現有疫苗在對抗 Omicron 變種病毒上的效果恐怕較低。此語隨即引起原油期貨暴跌，全球股市也再次走低。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示：「這令大眾擔心，為對抗 omicron 變種病毒而實施的行動限制措施，恐怕影響深遠。但目前尚無法準確預測這對石油需求的影響有多大。」

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Louise Dickson 表示，這對石油需求的威脅是真實的。「再來一波封鎖可能導致 2022 年第一季石油需求減少高達 300 萬桶 / 日，因為各國將健康安全視為優先，重要性高於經濟重啟計畫，從澳洲推遲重啟，到日本封鎖國門都是這一點的明確證據。」



上週五在南部非洲發現 omicron 變種病毒後，原油大跌，美股基準指數崩跌 13%，數國隨即限制來自該地區的航班。雖然週一原油反彈，收盤小漲，但隨後又再度承壓。

油價下跌，以及 omicron 變種病毒對旅遊和活動帶來的衝擊，這些令 OPEC+ 面臨暫停 1 月放寬生產配額 40 萬桶 / 日的增產計畫。

OPEC + 同時也在評估美國上週釋出 5000 萬桶戰略石油儲備 (SPR) 的影響，且連同中國和印度在內 5 國也跟進釋放 SPR 的舉措。

基金評估集團實物資產主管 Christian Busken 表示：「本週最大意外或結果，將是 OPEC 會否因應新變種病毒而減產。如果這是場拜登政府 (想要降低油價) 對上 OPEC (受益於高油價) 的大戰，OPEC 目前佔絕對優勢。」

OPEC 預計週三和週四透過視訊召開技術會議，隨後週四也會召開 OPEC + 部長級會議。

Fritsch 認為，以市場最新發展狀況來看，「難以想像」OPEC + 還會堅守既定的 40 萬桶 / 日增產計畫。

他表示，美國釋放 SPR 的計畫已確定將讓 1 月和 2 月的供應量增加約 85 萬桶 / 日，這將讓 OPEC + 別無選擇，只能將增產計畫暫停 2 個月。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 4.7%，收近每加侖 1.98 美元，本月跌近 20%。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.1%，收每加侖 2.064 美元，本月跌逾 17%。

上述 12 月交割的期貨將於今日收盤屆期。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.9%，收每百萬 Btu 4.567 美元，本月跌近 16%。。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示：「強勁的產量增長以及 12 月天氣前景溫和，成為天然氣價格走向的主要推動力。」美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 預測，未來 6 到 10 日，美國大部分地區的氣溫將高於正常水準。