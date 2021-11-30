〈洋基工程上市〉避開原物料價格波動 部分訂單「綁價綁量」

廠務工程業者洋基工程 (6691-TW) 今 (30) 日舉辦媒體茶敘，隨著近來鋼材、銅線、人力等成本飆漲，董事長賴有忠表示，為避開原物料價格波動，已有部分訂單採「綁價綁量」方式進行，期望維持獲利。

賴有忠指出，今年前三季毛利率約 14%，較去年下降近 1 個百分點，主要受原物料價格上揚影響，不過，現今隨著接單模式優化，藉由提前向客戶收取訂金，再向大型供應商下單，採以量制價方式控制成本，有助毛利率朝向好的方向前進。

此外，洋基工程營運範圍多在科技業，建廠時程平均約 10-14 個月，相較商辦大樓、公共工程等動輒 2-3 年的工程期，收款期限較短，除了有利資金運用，也可有效降低原物料價格波動帶來的衝擊。

展望後市，洋基工程也積極拓展海外市場，去年已在越南設立新據點，看好電子五哥為因應全球兩個系統的生產模式，將為公司帶來新機會，預期越南業務開花結果、產生盈餘，大概需要 2-3 年的時間。

外界也關注洋基工程是否跟進大客戶台積電 (2330-TW) 赴美國設點，總經理劉士源指出，由於當時已預期台灣要蓋的廠區如雨後春筍冒出，因此仍以台灣市場為重心，待這波建廠熱潮結束後，以及上市後廣納更多人才，會再靜待下個機會點出現，盡力滿足大客戶。