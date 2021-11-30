〈台股盤後〉尾盤爆千億大量終場漲99點 單月勁揚440點

美股大漲激勵台股今 (30) 日開高，但受到 MSCI 調整指數收盤生效影響，漲幅收斂，盤中高低價差達 166 點，最後一盤爆出 1174 億元的驚人天量，終場加權指數上漲 99 點，收在 17427.76 點，單日成交值也因為甩尾而衝出 4391 億元的近 4 個月大量，櫃買指數量能也大增達 1464 億元，總計上市櫃成交量達 5855 億元。

晶圓代工龍頭台積電終場收在 596 元，小漲 0.51%，雖然台積電小漲，但尾盤一口氣成交了 3 萬 8,777 張，不但占全天 6 萬 1671 張的 62.8%，而且光是台積電尾盤就貢獻成交值 231 億元；聯電終場收在 63.7 元，上漲 2.08%，日月光投控收在 102 元，小漲 0.99%。IC 載板大廠南電股價攻上 600 元大關，終場收在 626 元，大漲 7.19%，股價超越台積電。

IC 設計千金股也是多頭聚焦所在，股王矽力 - KY 漲近 5%，收在 4690 元；高價股比價效應持續發威，股后信驊最高攻抵 3435 元，一度改寫新天價，終場大漲近 7%，收 3365 元；富邦媒、AES-KY 都大漲超過 7%；值得注意的是，聯發科雖然跌 1.94%，但仍力守千元之上，讓千金股維持「12 千金」不變。

盤面上另一焦點還有航運股，新興、長榮航都收漲超過 6%，台航、華航、陽明、四維航、亞航、長榮也都上漲 3-5% 不等，拉抬航運股勁揚終場上漲 3.59%。

整體來說，美股 4 大指數大漲，激勵台股今天跳空開高，早盤一度收復 17500 點，最高來到 17535.23 點，大漲 207.14 點，站上月線 17533 點，但是受到 MSCI 盤後生效影響，才使漲勢收斂，不過以今天收月線來看，較上月底上漲 440.35 點，月線連 2 紅。