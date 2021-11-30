〈洋基工程上市〉在手訂單約170億元創新高 估1月上旬掛牌上市

無塵室業者洋基工程 (6691-TE) 將在元月上旬掛牌上市，董事長賴有忠今 (30) 日表示，受惠半導體、PCB 等周邊業者積極擴廠，目前在手訂單約 170 億元，相當於去年營收規模的 3 倍，將在未來 1-3 年陸續認列，看好明年營收續創高。

洋基工程今年前三季營收 77.09 億元，超越去年全年 53.54 億元，年增 123%，稅後純益達 6.68 億元，同樣超越去年全年的 4.67 億元，年增 132%，雙創歷史新高，每股稅後純益 11.07 元，已賺超過一股本。

洋基工程主要從事無塵室與機電空調統包工程，單一最大客戶為台積電 (2330-TW)，自 2010 年切入台積供應鏈後，今年受惠客戶加速擴大資本支出，接單金額跟著大幅提升，預期明年來自台積電的訂單將持續成長。

此外，洋基工程也積極進行海外布局，分散營運風險，自 2017 年以來，來自中國的需求持續增加，包括三安光電、賽拉弗、景旺集團等，尤其隨著三安光電近來積極投入第三代半導體，中國營收比重也逐步攀升，達 34%，台灣則約 66%。

洋基工程截至第三季為止，在手訂單達 96 億元，再加上近日承接的大立光 (3008-TW) 無塵室空調工程訂單 40 億元，現也持續接單中，在手訂單約 170 億元，隨著相關專案在未來陸續認列，明年營運可望續創新高。