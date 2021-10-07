搶買Merck 散戶大幅拋售疫苗股

根據 Vanda Research 在週三 (6 日) 發布的研究報告表示，自美國藥廠默沙東 (Merck)(MRK-US) 將提供口服新冠肺炎藥物的消息傳出後，促使大量散戶搶買默沙東股票。有數據顯示，散戶在近期拋售了疫苗股，把資金投入默沙東。

默沙東在上週表示，旗下實驗性口服 Covid-19 抗病毒藥物 Molnupiravir 可將感染後住院或死亡機率降低約 50%。該消息引發了散戶搶進該股的風潮，散戶投入的資金自上週五以來已累積達到 2.88 億美元。

報告中表示，散戶投資者也通過出售包括輝瑞 (PFE-US)、BioNTech 和 Moderna(MRNA-US) 在內的疫苗股來籌集資金以買入默沙東，贖回金額達到 4900 萬美元。

Vanda Research 分析師 Giacomo Pierantoni 表示：「考慮到疫苗股與默沙東股價表現的差距，我們預計散戶將持續追逐這一波新趨勢。」

從上週五至本週二的交易時段中，默沙東股價上漲了 8.6%。相較之下，Moderna 和輝瑞的股價分別下跌了約 14% 和 1.6%。

默沙東日前表示，已經與新加坡達成協議，未來將向該國提供新冠肺炎口服藥物。Molnupiravir 目前仍待監管部門批准，默沙東表示，一旦達到某些監管里程碑，將向新加坡提供藥物。

澳洲也已確認向 Merck 購買這一口服藥物。有報導稱，泰國、南韓、台灣和馬來西亞也一直在談判購買。

目前，Molnupiravir 正在進行兩項第三階段臨床試驗。若獲得緊急使用授權，將成為用於治療新冠肺炎的首個口服藥物。Molnupiravir 的臨床試驗在菲律賓進行。