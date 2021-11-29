〈台股盤中〉多空激烈拉鋸一度翻紅 高低點相差200點

隨著美股期指反彈，亞股今 (29) 日恐慌氣氛緩和不少，台股以下跌 49 點開出，早盤跌點雖逐漸擴大，一度重跌 200 點，最低來到 17167 點，觸及季線，但隨後撐盤力道湧現，急拉甚至翻紅，盤中多空激烈拉鋸，高低價差達 204 點，預估成交值略放大至近 3700 億元。

防疫族群再度成為資金避風港，恆大、康那香、美德醫療 - DR、熱映、ABC-KY 等均亮漲停燈號，優盛、雃博和南六漲 9% 上下，豪展漲 4%，新麗漲 3%，花仙子和美吾華處紅盤上。

由於海運供應鍊恐因疫情再起，造成塞港更嚴峻，有望使運價再上調，長榮漲逾 2.5%，陽明和萬海也漲近 2%。

不過，航空股再度首當其衝，華航和長榮航均跌逾 8%。

日前轉強的鋼鐵族群續弱，建錩跌半根停板，運錩、有益、威致、強新、高興昌、大成鋼、中鴻、佳大、中鋼構、盛餘、燁興、春源和官田鋼跌 3% 上下。

而電子族群早盤賣壓相對高，其中，在比特幣下挫的壓力下，板卡族群同步修正，麗臺、映泰和技嘉跌半根停板左右，青雲、撼訊跌 4% 上下，精英跌 3.5%，微星跌 2% 左右。

光通訊相關業者中，聯光通跌 8%，統新跌近半根停板，台通和波若威跌逾 3%。

變壓器業者中，環科跌逾 7%，聯昌和耀勝跌逾 3.5%。

類比 IC 族群表現弱勢，茂達和偉詮電均跌超過半根停板，類比科和通嘉跌逾 3%，虹冠電、富鼎和致新也跌超過 2%。

統一投顧指出，時序即將步入 12 月，近 10 年指數上漲機率達 90%，可望帶動股市信心，搭配年底集團和法人作帳，指數短線急跌後可望跌深反彈。

宏遠投顧也認為，受到美國對中國部分企業列入黑名單、聯準會可能提早升息、新變種病毒傳染力更勝 Delta 病毒等因素影響，11 月中下旬台股大盤和個股漲多大幅修正，不過，或將有利 12 月台股作帳行情，惟預期，今年底集團作帳、主力大戶作帳、投信作帳，可能出現在三大法人幾乎沒有多少持股的傳產漲價股和少數價值低估的電子股。