〈台股盤前〉新病毒攪局緩和 多頭吹響反攻號角

台股昨日一度重挫逾 200 點最低見 17167 點，不過，隨著亞股緊張情緒緩和，以及季線位置有撐，終場僅下跌 41.3 點，而投資人觀望氣氛轉濃，成交值縮至 3182 億元；法人指出，盤勢弱中透強，在新變種病毒引發的重症有限、疫苗大廠將快速推新疫苗的偏多訊息下，急跌反而創造介入時機，反攻行情可期。

三大法人昨日合計在集中市場買超 43.81 億元，其中，外資回補 60 億元，投信略買 0.61 億元，終結連 7 賣，僅自營商賣超 17.45 億元，為連 3 賣，但賣超金額較前一個交易日減少。

美股方面，由於美國總統拜登強調對抗 Omicron 變種病毒的計畫不包括封鎖，恐慌指數大幅回跌約 20%、油價回穩，美股四大指數同步上揚。

其中，道瓊工業指數上漲 236.6 點或 0.68%，收 35,135.94 點；標普 500 指數上漲 60.65 點或 1.32%，收 4,655.27 點；那斯達克綜合指數上漲 291.18 點或 1.88%，收 15,782.83 點；費城半導體指數上漲 153.40 點或 4.08%，收 3,911.54 點。

華爾街認為，即使 Omicron 新變種病毒更強，但若能如消息所指主要為輕度到中度症狀，對股市也是利多而非利空，而疫苗看起來仍有效。

消息面上，聯電將啟動新一波長約漲價措施，主要針對營收占比高達 30% 以上的三大美系客戶，漲幅約 8-12% 不等，明年 1 月起生效，並傳出，聯電將提供 12 吋相關的產能給美光，雙方首度建立合作關係。

國票金將開股東臨時會討論併購安泰銀，大股東之一耐斯集團卻在股臨會前夕拋出程序瑕疵於法無效的變化球，使全案橫生變數。

散熱廠雙鴻釋出明年各產品線都將保持成長的樂觀訊息，商用筆電、顯卡、基地台與車用等需求成長，內部已上調明年營收成長目標，法人估，將從 15% 上調至 20%。

主力扣件廠春雨法說會中指出，受碳中和影響，全球鋼廠普遍減產，加上各國為刺激經濟大力推動基礎建設，供給減、需求增，對未來鋼鐵景氣持樂觀看法。

元大投顧指出，由於疫情已延燒近 2 年，企業和民眾多已建立新的運作和生活模式，整體經濟情勢不至於再度出現急速衰退的情勢，因此，此次新變種病毒出現，衝擊將不若以往嚴峻。