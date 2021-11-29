雙鴻明年各產品線全線成長 上調展望營收估增20%

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申表示，明年各產品線都將保持成長，其中，今年較弱的手機熱板 (VC) 需求，配合韓系客戶明年新機發表，本季拉貨動能迅速加溫，加上商用筆電、顯卡、基地台與車用等需求成長，內部已上調明年營收成長目標，法人估從 15% 上調至 20%。

林育申指出，手機業務近年在疫情影響下，加上中國客戶受貿易戰衝擊，整體需求不如預期，今年手機產能利用率最低僅 20%，月產能降至 100-200 萬台，隨著非蘋手機品牌廠計畫陸續導入 VC，本季也開始配合韓系客戶出貨，樂觀看待明年成長幅度，估最快明年 3 月月產能將回升至 500-600 萬台水準。

林育申也補充，手機設備折舊已陸續攤提完畢，對明年營運將有一定挹注。

散熱廠原本看好隨著 5G 手機大量問世後，散熱需求將大幅提升，其中 VC 可望成為中高階手機標配，但今年碰上疫情衝擊手機需求，導致部分品牌廠在今年新機上仍沿用價格較低的石墨片或小量熱管，以韓系手機品牌大廠為例，今年新機就未導入 VC，但據悉，明年新機規劃重新導入 VC。

除手機外，林育申說，明年筆電在商務型需求帶動下，可望保持個位數成長幅度，影像處理所需的顯示卡同樣在電競、挖礦熱潮延續，加上元宇宙商機助推下保持成長，明年資料中心、基地台等散熱需求也不看淡。

此外，雙鴻車用布局也將逐步發酵，林育申表示，目前與客戶合作開發的案子至少有 10 幾個，現階段希望將客群坐大，正持續配合國內車用電子廠參與車機、產品設計，而目前車用散熱主要由中國、泰國廠出貨，未來是否配合客戶赴墨西哥設廠則仍未定案。

林育申指出，車用產品第四季比重仍低，但逐季成長趨勢不變，因車用產品生命週期至少 5-7 年、布局發酵時間也多需 2-3 年，雙鴻已在車用領域至少布局 4 年多，隨著客戶放大、產品疊加，未來成長動能可期。