〈雙鴻法說〉看好明年手機需求回升 非蘋重回熱板懷抱

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申表示，手機市場近兩年受到疫情影響，需求量大幅下滑，看好明年手機需求將提升，加上非蘋手機品牌廠陸續重回導入 VC(熱板)，同時帶動明年毛利率表現。

林育申坦言，整體手機市場連續兩年大幅衰退，除受疫情衝擊外，5G 基礎建設進展放緩，加上熱板最大擁護者華為，因受到美中關係影響出貨及熱板使用量，導致手機產能利用率降至 20-30%，產品毛利率只有個位數。

林育申表示，隨著手機市場逐步回溫，明年出貨量將較今年大幅增加，尤其三星、小米、OPPO 等非蘋手機品牌，明年新機將陸續重新使用熱板，預期整體毛利率表現也會回升。

法人預期，雙鴻明年手機營收比重，有望從今年的 3% 提升至 9%，年增 6 個百分點。

其他產品應用方面，林育申預期，電動車將是下個 10 年重要產業發展，目前主要鎖定智能駕駛 GPU、CPU 散熱系統，目前已開始小量出貨，預計 2023 年更多產品量產後，營收貢獻才會爆發。

產能配置部分，雙鴻泰國廠已開始投產，並以伺服器相關產品居多，今年也因應客戶需求陸續擴增產能；另外，雙鴻今年資本支出約 10 億元，其中 5 億元將用擴增台灣產能、5 億元則將各廠區導入更多自動化設備。