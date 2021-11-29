11月營收預估創新高個股 你手上有幾檔?

以下共有 10 檔營收預估會創新高個股

▲聯電 (2303-TW)- 成熟製程

受惠代工價持續漲價，且美系客戶新款手機出貨旺季，季底晶片出貨會較顯著，此外受惠於包括聯發科、高通等 6nm/7nm 仍有許多訂單挹注，加上 8 吋產能漲價因素。因為資本支出提升創造更多高階製程產能有望提升長期獲利預估。

■十一月預估營收成長 1-3%。

▲華通 (2313-TW)- 電子零組件

HDI 產線 2021 年第四季仍預估保持滿載生產。且在產品方面，預估 2022 年美系客戶新機規格會與今年有所差異，整體使營運動能維持上漲水準，加上目前美系客戶 NB、平板缺料問題已逐步紓解，對往後營收成長樂觀以對。

■十一月預估營收成長 7-9%。

▲景碩 (3189-TW)-ABF 載板

因市場需求暢旺，景碩透過去瓶頸化及擴產雙軌並進，今年 ABF 載板產能規畫擴增 30％、BT 載板產能擴增 10％，資本支出估達 100 億元。且 11 月子公司晶碩 (6491-TW) 有望於雙 11 購物旺季下帶動營收增加，2021 年第四季則預估在載板持續調漲價格以及增加產能下，營收獲利持續季增，對往後營收成長樂觀以對。

■十一月預估營收成長 6-8%

其餘七檔預估營收創高個股

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