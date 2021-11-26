〈台股盤後〉新變種病毒空襲 電金傳殺聲隆隆 跌破月線回測半年線

南非新變種病毒來勢洶洶，受市場恐慌情緒衝擊，台股今 (26) 日電金傳產權值股一片綠油油，大盤跳水重挫，近期回神的航海王也再度沈船，盤面資金搶進防疫概念股避難，終場大跌 284.8 點，收 17369.39 點，跌破月線，並回測半年線，本周 5 個交易日均收黑 K，周線終止連七紅。

電子權值股方面，台積電下跌 1.16%，收 596 元，跌破 600 元整數關卡；鴻海也下跌 1.43%，收 103.5 元；聯發科為三雄中跌勢最重，跌幅達 2.9%，收 1005 元。日月光投控、台達電、研華跌幅都超過 2%，聯電雖在與美光達成和解帶動下，早盤股價逆勢衝高，但仍不敵賣壓襲擊，終場收黑。

航海王近日雖回神，今日在市場資金竄逃下，再度沈船，陽明、慧洋 - KY、新興大跌超過半根停板，長榮、台驊投控、亞航、中航、台航、榮運、裕民等多檔個股跌幅都超過 4%。

航空雙雄一掃連日強勢表現，受南非新變種病毒升溫衝擊，市場憂心恐影響航空業復甦，華航、長榮航雙雙遭打入跌停板。

資金湧入防疫概念股避難，亞諾法、熱映、康那香、恆大、晶宇、毛寶、合世直奔漲停，南帝、雃博大漲逾 5%。

法人指出，下周關注美股感恩節後走勢，但台股在失守月線後，短線盤勢格局偏弱，未收復短期均線前，宜汰弱留強操作，不排除大盤恐持續往季線下探。

