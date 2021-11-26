變種病毒嚇跑資金台股跌破月線 法人看好三基本面利多撐盤

新型變種病毒來勢洶洶，全球央行貨幣政策轉趨緊縮，台股隨主要亞股走跌，今 (26) 日早盤一度重挫近 300 點，指數低點下探至 17367 點，月線失守，但富達投信認為，台股擁有基本面三大利多加持，包括 5G、元宇宙等新興科技仍可挾基本面優勢，成為支撐台股的主力。

台股今天開低走低，先前受資金熱捧的電子、鋼鐵與航運等全遭資金夾殺，航運雙雄華航 (2610-TW) 跌停，長榮航 (2618-TW) 也重挫逾 9%，權值股王台積電 (2330-TW) 盤中也下跌近 1.2%，鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 與聯電 (2303-TW) 也在平盤上下整理。

富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，美國聯準會宣布將啟動縮減購債 (Taper), 並預測 2022 年中將實現充分就業，而在疫情催化下，進而強化數位經濟、5G 升級等結構性趨勢，支撐科技硬體業營收延續擴張的關鍵。

白芳苹表示，現階段台股三大利多因素包括，美國科技股財報優於預期，加上企業看好後市景氣展望，美基本面優勢對於已經修正三個月的台股指數具正面意義。

其次，隨著國內疫情趨緩、疫苗普及率提高，經濟活動將逐步恢復正常；第三、台灣出口創歷史新高，今年前 10 個月出口總額達 3642 億美元創歷年同期新高，並提前改寫全年新高紀錄，而資本設備占總進口比也創 16 年來新高, 皆代表不看淡未來半年出口前景。

富達投信認為，疫情之後整體經濟循環仍呈現成長趨勢，預期台股仍將有所表現，建議可平衡布局景氣價值股與成長股。

富達投信指出，看好疫情更強化數位經濟的發展及 5G 升級等結構性趨勢，將是支撐科技硬體業營收延續擴張的關鍵，建議可聚焦半導體、電動車供應鏈、伺服器等產業，布局新一波上升趨勢。