變種病毒威脅升溫 台股跳水重摔逾200點摜破月線

美股周四感恩節休市一天，不過，歐洲面臨新變異株「B.1.1.529」威脅升溫，引發投資人恐慌，台股今 (26) 日早盤跳水，一度重挫逾 200 點，摜破 17500 點關卡及月線支撐，電、金、傳倒成一片，台積電也失守 600 元關卡。

權王台積電今天早盤下挫逾 1%，最低跌至 596 元，電子權值股無力撐盤，聯發科跌近 3%，力守千元大關，其他包括鴻海、台達電、大立光、日月光投控等也都賣壓沉重，不過，聯電與美光侵害營業祕密案達成和解協議，股價逆勢走揚。

金融股今天普遍倒地，國泰金領跌逾 1%，兆豐金、元大金、台新金、第一金等金控股也都下挫逾 1%，不過，富邦金昨天法說看好台股明年表現，將持續加碼，股價逆勢走強，在盤上表現。

傳產族群一片綠油油，中鋼領跌逾 1%，台塑集團股無力撐盤，台塑、南亞均下跌逾 1%，昨天表現強勢的海運三雄，今天也都震盪走低，航空雙雄遭到空方狙擊，華航被打入跌停，長榮航也重摔逾 9%。

新變異株「B.1.1.529」來勢洶洶，世界衛生組織 (WHO) 宣布將於週五召開特別會議，討論 B.1.1.529 對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響，同時，英國為了預防病毒傳播，已經將南非等六個非洲國家列入高風險地區，暫停多個非洲國入境英國的航班。

