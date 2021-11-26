WTO總幹事：全球供應鏈問題是暫時性的 不會跨越2022年

據報導，世界貿易組織 (WTO) 總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 在週四 (25 日) 表示，全球供應鏈問題預計將會是暫時性的，相關問題將持續到 2022 年，但是不會跨越 2022 年。

Iweala 表示：「我們對供應鏈危機的評估是，這並不是個結構性的問題，將會是是一個暫時性的問題。」她預估供應鏈問題會持續到 2022 年，但隨後將在幾個月後自行消退。

國際海運會議所 (ICS) 董事長 Esben Poulsson 先前也表示，全球供應鏈最糟糕的時期已經過去。他指出，零售商已經進行了「大量」的預購訂單，應該有助於緩解商品短缺問題。此外，業者也正在建造新的貨櫃船，預計將在未來 24 至 36 個月內增加運能。

美國商務部部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 也預期供應鏈瓶頸「將持續而緩慢的改善」，進入 2022 年一段時間後恢復正常 。

不過，廣告界傳奇人物 Maurice Levy 認為，不斷上升的通膨是供應鏈短缺的結果，還有，全球正轉向綠色能源的世界，而把這種新能源提高到舊世界水平方面存在困難，這導致物價上漲，並對消費者購買力造成壓力。全球供應鏈危機預期至少持續到 2023 年。

一些零售商面臨較嚴重的供應問題，庫存水位可能是這些零售商購物季的最大隱憂。受到供應鏈問題影響，部分消費者已提前購物。Federated Hermes 首席股票分析師 Phil Orlando 表示，去年至今年旺季都有不同的樣貌，聖誕節的消費旺季相較於過去已提前自 10 月開始。